Carlos Fernández Valdovinos, extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), estuvo en los estudios de la 970 AM para hablar sobre la calificación que dio la agencia Fitch Ratings a nuestra economía.

El economista resaltó que hace rato el Paraguay se merecía esta buena calificación porque una de sus fortaleces es que no hubo cambios sustanciales en las políticas macroeconómicas pese a los sucesivos cambios de gobiernos.

Respecto a cómo esto impactará en el bolsillo de la ciudadanía, refirió que mucha gente se fija en el valor del dólar pero no dimensiona lo que hay detrás. En ese sentido subrayó que esta calificación brinda tranquilidad sobre la cotización y evolución de esta moneda.

“Da más seguridad de que el dólar no irá a la suba como en Argentina, con el 100 %, o Brasil con el 60 %. Sí tendrá fluctuaciones por lo que ocurre a nivel mundial con esa moneda pero no saldrá de las manos”, explicó. De esta manera, según añadió, el sello garantizaría que el dólar se mantenga en los G. 6.000 pero no irá a los G. 8.000 como ocurrió hace 15 años.

Fernández indicó que se debe seguir con la continuidad y la gobernabilidad, aunque esto no será determinante para que la economía siga en buen trayecto. Argumentó que si se continúa con una política fiscal y monetaria razonable, se tendrá a la tercera calificadora con buen resultado.