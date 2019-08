Si bien muchos economistas prefieren no confirmar que se atraviesa por una recesión económica, el expresidente del BCP, Carlos Fernández Valdovinos, manifestó a la radio Universo 970 AM que técnicamente en este momentos estamos en una recesión y que hace mucho tiempo no teníamos esta situación.

Explicó que esto conlleva a que “cada vez será más difícil encontrar empleo para la gente común, caen las ventas en los comercios y a fin de año mucha gente volverá a los niveles de pobreza”. Añadió que el ciudadano común “va a encontrar más dura la calle”, porque los comercios van a cerrar y la gente consumirá menos.

Fernández comparó la recesión económica con una enfermedad, que es inevitable, pero que debe tener un rápido y buen diagnóstico que permita contar con una receta para posteriormente curarse.

En ese sentido criticó que el Gobierno demoró demasiado en reconocer lo que se venía en materia económica. “Si bien ocurrió la sequía o inundación y la situación en la región, hasta en febrero de este año las autoridades económicas alegaban que se estaba creciendo fuertemente”, acotó.

Visualizó que si se sigue priorizando lo político (como las marchas a favor o en contra del Gobierno) y no lo económico, no se mejorará en nada. “Hay que cambiar el discurso y al equipo, no seguir con que llovió mucho (tal como alegó el propio presidente Mario Abdo)”, puntualizó.