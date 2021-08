En conferencia de prensa, Pedro Galli, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), dijo que 80 gremios ya se adhirieron en contra del proyecto de ley que pretende fijar el precio del flete. “Será un camino a un destino negro, en países vecinos se ve que los ciudadanos sufren las consecuencias de las decisiones adoptadas por sus autoridades”, comparó.

“Como ven, el sector empresarial está unido porque pretenden atacar el sistema del corazón económico, es jugar con fuego porque sabemos que uno de los pilares del desarrollo del país es la estabilidad económica”, dijo.

El empresario advirtió que si se avanza en la fijación de precios mediante leyes, se conducirá a una inminente inflación de dos dígitos y al fracaso del Gobierno actual.

El referente instó llegar a una solución mediante el diálogo y no pretender hacerlo vía ley escuchando solo a una de las partes. “Es un tema del ámbito privado, una negociación entre las partes”, subrayó.

Manifestó además su indignación por el polémico audio filtrado del senador Luguista Sixto Pereira, quien actúa como líder y arenga a una de las partes para seguir con la medida de presión para conseguir sus pretensiones, cuando en realidad su función debe ser buscar el bienestar de toda la ciudadanía.

Asimismo, Galli condenó la forma en que los camioneros realizan su medida de fuerza, al violentar el libre tránsito y el derecho al trabajo. Y pidió a las fuerzas de seguridad perseguir a los que usan la violencia para imponer sus ideas.

A su vez, el Ing. Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), aclaró que no niegan la legitimidad del pedido de los camioneros pero que sí condenan la forma en que lo realizan, al politizar el reclamo. “La injerencia política por encima de las actividades privadas”, arremetió.

El empresario advirtió que se podría caer al abismo y que Paraguay sea una “Venezuela”. “Queremos seguir generando fuentes de empleo, pero estas leyes inconstitucionales desalientan la inversión y aumenta la pérdida de trabajo”, dijo.

Por su parte, Alfred Fast, de la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible, advirtió a los políticos que hacen lobby a favor de un pequeño grupo, que en las próximas elecciones obtendrán la factura de sus acciones.

Mientras que Jaime Eguez, presidente del Club de Ejecutivos, indicó que ciertos sectores del Senado pretenden imponer la fijación de precios por ley en un libre mercado y que incluso no todos los camioneros comparten esta idea y desean trabajar pero se ven impedidos por sus colegas movilizados. “Si no generamos recursos y empleos, el país no puede producir impuestos. A los políticos, no se metan en el área del sector privado, no tienen que meterse, están para la gestión pública”, esgrimió de manera tajante.