Si bien la idea es promovida a nivel general tanto en las casas como en el ámbito laboral, todos están invitados a poner en práctica la propuesta de Soluciones Ecológicas de separar los residuos desde el origen.

No obstante, ya existe una alianza con una empresa. “Con Palermo buscamos que los funcionarios de la empresa entiendan la importancia de la separación de la basura, para eso capacitamos y mostramos qué ocurre cuando tiramos todo junto, sin embargo, si separamos, eso sí puede ser reciclado”, explicó Carlos Jara de Soluciones Ecológicas.

En Palermo ya instalaron tachos diferenciados para que los empleados puedan arrojar de forma independiente el papel, el plástico, el vidrio y metal.

La campaña beneficia a todos y pone como meta el año 2025 porque es la estimación del tiempo que llevará generar la costumbre de aprender a clasificar los desperdicios, de tal forma a que no terminen enterrados en un vertedero.

“Si se mezcla todo pierde la reciclabilidad, si el papel se mezcla con lo orgánico ya no puede ser reciclado, se convierte en basura, por eso apuntamos a basura cero, que no significa que no vamos a producir residuo, sino que lo producimos pero son aprovechados como una materia prima”, comentó Jara.

Los interesados en conocer tips para aprender a separar la basura y adoptar prácticas amigables con el medio ambiente, pueden ingresar a las redes sociales Soluciones Ecológicas en Facebook y Twitter o a la página web la web es http://www.solucionesecologicas.com.py donde se encuentran más detalles.

Además de Palermo, Soluciones Lógicas dispone de lugares especiales llamados Ecopuntos, consistentes en contenedores de tres compartimientos, instalados en distintas empresas, a fin de que los recicladores identifiquen con mayor facilidad los residuos.