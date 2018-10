Numerosas personas se ven afectadas por la retención de sus productos, por un problema entre Aduanas y las empresas que se dedican al courier. La institución pública asegura que esto se debe a los controles que realiza a este tipo de compras para que no haya contrabando.

Jorge Meldenson, presidente de la Cámara Paraguaya de Centros Comerciales, mencionó que antes los importadores y comerciantes compraban sus mercaderías y debían pagar sus impuestos, pero criticó que últimamente se adquiría directamente por Internet y por medio de un courier ingresaba libremente. “Es contrabando al fin”, remarcó en entrevista con Telefuturo.

Esta situación no causó el agrado de los ciudadanos que se ven afectados. Hace un mes, las personas que acostumbran a hacer compras vía internet denunciaron que existen importantes retrasos por parte de las empresas de courier. Mencionan que compras menores a US$ 100 están siendo retenidas en Miami siendo que las adquisiciones que no superen ese monto pueden llegar a destino más rápidamente, sin la necesidad de la intervención de un despachante.

Para aclarar las dudas, Julio Fernández, director de Aduanas, explicó a la radio 970 AM que se estaba procediendo de manera equivocada durante mucho tiempo, al pasar los controles y no pagar los impuestos correspondientes, y aclaró que ahora se está poniendo orden a la situación, lo que ocasiona muchos inconvenientes.

Señaló que antes se traía por courier lo que debería venir en la carga general. Según contó, mediante las remesas expresas arribaban al país incluso vacunas, vitaminas, entre otros productos, en cantidad masiva, por encima de los 100 dólares, pero se hacía figurar como de menor costo, configurándose esto en contrabando.

Así también la autoridad ejemplificó que hubo casos de personas que trajeron cámaras por valor de 5.000 dólares o incluso estetoscopios vía courier.

Para dar una solución a los que sí están en regla, ahora están convocando en Aduanas a los que se dedican al rubro de courier para poder agilizar el traslado de las mercaderías. Añadió que hay casos más complicados porque requerirán permisos especiales.

Las compras vía internet abonan impuestos del 13% por mercaderías de hasta 100 dólares, y del 15% al 35% por valor de más de 100 dólares.