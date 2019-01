Sobre calle Palma entre Nuestra Señora de la Asunción e Independencia Nacional se instaló El Bodegón, que a partir del martes 15 de enero abrirá sus puertas al público, bajo la promesa de ofrecer las mejores milanesas, además de otros productos.

De 10.732 restaurantes que hay en Buenos Aires, el Gobierno invitó a 32 de ellos a participar de un concurso gastronómico, entre ellos a El Bodegón, que resultó ganador como el que ofrece la mejor milanesa de dicha ciudad.

Uno de los platos más pedidos es la “milanesa campeona” que lleva jamón, muzzarella, tomate en rodaja, cebolla caramelizada y panceta, además de huevo frito y un colchón de papas fritas. Debido al tamaño, alrededor de tres a cuatro personas pueden compartirla.

Otra opción es la “milanesa Palma”, que sale con muzzarella, queso azul, panceta y huevo frito. El pan utilizado es casero y elaborado en el mismo local, el toque especial que distingue al restaurant.

“Cuando me fui la primera vez de acá, mi sueño era venir a Paraguay y tener un barcito, siempre fui un tipo que va adelante, como me fue maravilloso en Argentina vengo por algo más grande acá, para ser número uno”, dijo Christian Franco, uno de los propietarios de El Bodegón, en entrevista con la 970 AM.

Recordó que dos años atrás atravesó una situación muy difícil, al punto que tuvo que empeñar su casa y vivir con un primo, hasta que decidió viajar al vecino país donde tuvo un éxito que jamás hubiera imaginado, con reconocimientos incluidos.

“Fuimos exitosos allá, yo le gané a los argentinos siendo más vivos que ellos, porque todo el mundo hace una buena milanesa, pero ¿cómo le gané a los argentinos?, haciendo una milanesa diferente, que son gigantes, creadas por mí y después tienen que ser buenísimas”, comentó Franco.

Precisamente debido al excelente nivel alcanzado en Buenos Aires, ahora el objetivo es conseguir lo mismo pero en Asunción y competir con otras empresas consolidadas hace décadas. Para comenzar, Christian trajo a sus dos mejores cocineros, que son paraguayos y decidieron venir a quedarse acá.

El restaurant también incluirá otros componentes en la carta, como pescados, mariscos, milanesas de surubí XL, entre otras ofertas.