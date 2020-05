Eugenio Caje, directivo y vocero de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), indicó a la radio 650 AM que no tienen ningún apoyo real del Gobierno para la reactivación de la economía, porque no pueden acceder a los fondos de garantía del Fogapy.

"Con la caída violenta del 80% de las ventas tuvimos que hacer reducción de personal. Esta pandemia nos dio un golpazo, fue un knock out de la noche a la mañana. Para que podamos ser actores en la economía necesitamos de un fondo de garantías con el mínimo de un año de gracia, con tasas con un máximo de 5%", sotuvo.

Caje comentó que las tiendas empezaron a reabrir este lunes después de casi 70 días de inactividad. “Uno empieza con flujo cero y hay mucha presión de los proveedores. Si no hay un fondo de garantías muchos no van a superar esta etapa", reiteró.