Datos preliminares de un reciente estudio económico avizoran unos 100.000 nuevos desempleos solamente en el sector formal y el impacto se irá sintiendo en el transcurso de los meses. Los programas y subsidios no bastarán y el Gobierno tendrá que saber en qué sectores invertir y qué decisiones tomar para salvar el barco.

El economista Daniel Correa adelantó los resultados de un estudio elaborado con su equipo de profesionales y que habla de una fuerte caída del empleo, con alrededor de 100.000 nuevos afectados en el sector formal.

“Alrededor de 100.000 nuevos desempleos formales se tendrá y eso no se va a dar solamente en este momento, sino a lo largo de los meses, porque el impacto aun no se está traduciendo totalmente, recién ahora las empresas están sintiendo la baja de las ventas”, explicó Correa en conversación con radio Universo.

Uno de los aspectos que más le preocupa es el aumento significativo de la desigualdad y se estima que una franja de 120.000 personas se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad y que son los que precisamente sienten con mayor intensidad los vaivenes y ciclos económicos.

Intentar combatir este flagelo con subsidios y programas de asistencia social no será suficiente y no compensará las pérdidas de los últimos tres meses, ni las que vendrán, según Correa, quien no obstante reconoce que al tratarse de una situación extraordinaria, difícilmente algún Gobierno del mundo tenga la hoja de ruta para semejante crisis.

“No es solamente ir a gastar y generar inversión, tenemos que saber qué tipo de proyectos van a tener mayor impacto en la gente, qué transferencias o apoyos a los sectores vulnerables vamos a hacer, ¿vamos a seguir con Ñangareko? ¿o vamos a establecer un subsidio al desempleo de forma permanente?”, se preguntó.

En cuanto al proyecto de utilizar los fondos jubilatorios, admitió que no se puede estudiar algo así en tan poco tiempo, pero consideró que hay puntos interesantes dentro del texto, entre ellos, la formalización, que precisamente es una de las piedras que impide reactivar la economía.

“Nuestra economía no es formal y no podemos dar apoyo a empresas por esta informalización”, expresó el profesional . Esto en relación al planteamiento de que los independientes que hoy aportan al IPS también reciban el beneficio del seguro médico y no solamente la jubilación como actualmente sucede.

Correa lamentó que no se le dé prioridad a lo económico y aunque cree que nada está por encima de lo sanitario opina que a medida que se va conteniendo la situación es importante pensar en medidas que acompañen la recuperación financiera.