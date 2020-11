El Yacht y Golf Club se convertirá en el primer Resort All Inclusive, o sistema todo incluido, de Paraguay. Esta novedosa opción estará disponible desde diciembre, inicialmente todos los fines de semana con tarifas que irán desde US$ 140 en base doble (dos personas a 70 dólares cada una) por noche.

El Resort del Yacht y Golf Club será el primer emprendimiento en implementar el sistema All Inclusive en Paraguay. Este producto llega al mercado a través de una operación en conjunto entre el Resort y las agencias de viajes Maral Turismo, Kostas Viajes y Comdetur.

Este concepto establece que con un precio único el huésped podrá disfrutar del alojamiento en lujosas habitaciones, de la gastronomía gourmet en sus restaurantes, con bebidas incluidas, y de sus instalaciones deportivas con actividades recreativas, entre otras opciones.

José Brunetti, director Comercial de Maral Turismo y el socio-gerente de Jucar, representante de GOL Linhas Aéreas y Amaszonas Lineas Aéreas, adelantó a Hoy Digital que se hizo una fuerte inversión en la remodelación del complejo hotelero años atrás y que ahora se pone a disposición de la ciudadanía un total de 116 habitaciones, de las cuales 10 son suits y el resto estándar, con vista al jardín y al río. Todas las habitaciones estarán disponibles para el régimen de All Inclusive.

“Nosotros (las tres agencias de viajes) vimos que el Resort tiene un potencial demasiado grande para hacer un All inclusive. Entonces nos acercamos para crear esta experiencia única para el país de manera conjunta. Si bien el producto está pensado para el público paraguayo, su repercusión fue tan buena que ya recibimos consulta de otros mercados como el argentino, uruguayo y boliviano”, comentó.





Inicialmente este Resort All Inclusive estará disponible de viernes a domingo durante diciembre, pero desde el 26 de ese mes ya se hará la previa de Año Nuevo y operará todos los días. Esto se extenderá por todo el mes de enero. Luego se evaluará el resultado del programa y se analizará la posibilidad de extenderla al mes de febrero y luego también implementarla durante la Semana Santa.

“Por muchos motivos, los paraguayos no van a poder tomarse vacaciones largas, trasladarse tanto tiempo, o tienen miedo de viajar al extranjero, o cuentan con un presupuesto ajustado por la situación actual. Entonces tendrán el beneficio de encontrar un All Inclusive en nuestro país. Esto permite que uno no se lleve sorpresas de gastos extras durante sus vacaciones, ya que no se establecen costos adicionales y de antemano ya se sabe cuál será el presupuesto final. Generalmente uno viaja en auto al Brasil y allá estima los gastos del súper, pero en el primer día come como rey y luego en los últimos días ya solo le queda la sobra”, comentó.

Es así que nació la idea de este sistema que apunta a todos los segmentos, tanto parejas, familias o amigos, ya que ofrece piscinas, playa en el río y varas actividades deportivas, según citó el vocero del Yacht.

“Ayer se lanzó este programa y el impacto fue positivo, la reacción que hay en el mercado es súper positiva, y ya comenzaron a entrar reservas muchísimo más rápido de lo que pensamos. Además varias marcas ya nos contactaron para hacer presencias durante el verano, con actividades para niños y adultos, porque les parece muy atractivo lo que proponemos”, celebró Brunetti.

Los precios para la preventa hasta el 6 de diciembre, por habitación por noche, son los siguientes: para el 4, 11 y 18 de diciembre, 140 dólares la habitación estándar con vista al jardín, 160 con vista al río, 180 para la suit y 35 dólares para los niños de 3 a 11 años.

En ese sentido, Brunetti resaltó que el precio más económico es de 140 dólares en base doble para el mes de diciembre, lo cual da unos 70 dólares por persona por cada noche.

En Año Nuevo y Enero, para el Weekend (jueves a domingo) costará 160 dólares el estándar con vista al jardín, 188 con vista al río, y la suit será de 220. Niños de tres a 11 años pagarán 41 dólares. Para Mini Week (domingo a jueves) las tarifas son 150 con vista al jardín, 176 al río y suit a 210, los niños pagan 39 dólares. Para el Week (7 noches), la tarifa es 145 con vista al jardín, 170 al río, 200 para la suit, y los niños 35 dólares.





Mañana viernes 6 de noviembre tendrá lugar el lanzamiento oficial de esta atractiva propuesta para el verano. Las consultas pueden hacerse al 021 906 121 o con su agente de viajes preferido.

El Yacht y Golf Club se inició con un predio cuya extensión era de un poco más de 3 hectáreas, que estaban dentro de las 20 reservadas a los primeros 9 hoyos del campo de golf. Hoy, cuenta con una extensión de 54 hectáreas. En el año 1987 se inauguró y habilitó su Hotel del Yacht y Golf Club Paraguayo gracias a la participación decisiva del señor Verlin Gale Ray, según su página web.