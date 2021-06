El proyecto de ley de Consolidación Económica y Contención Social que propone el Ministerio de Hacienda destinaría US$ 25 millones al Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy), mientras que aportaría un fideicomiso de US$ 20 millones para que los bancos puedan seguir ofreciendo créditos al sector, además de otras medidas.

Sin embargo, para Bruno Defelippe, presidente de Asepy, estos montos son muy tímidos, teniendo en cuenta que para apoyar a las pymes y recuperar los empleos de los sectores más golpeados, como servicio y comercio, el Gobierno debería asegurar US$ 100 millones para este proyecto de ley.

“En enero se presentó un proyecto de ley para agregar US$ 100 millones a Fogapy. ¡Esto nunca fue tratado por el Congreso! Ahora, la propuesta de Hacienda plantea reducir a 25, siendo que la economía aún no mejoró, debido a la incertidumbre que genera la falta de vacunas”, mencionó Defelippe, agregando que el crecimiento económico proyectado para el 2021 se solventa casi exclusivamente por el sector primario (producción agrícola y ganadera). “Esto es bueno a nivel macro pero a nivel micro no soluciona nuestro problema”.

Por otro lado, el titular de Asepy dijo que ven con buenos ojos la propuesta de crear un fideicomiso que será administrado por el Banco Nacional de Fomento (BNF) y brindará acceso a créditos a emprendedores sin historial. Sin embargo, proponen incrementar el monto de 20 a 35 millones de dólares para que así llegue a más emprendedores.

“Estamos en tiempos de crisis, con una pandemia que se sigue prolongando. ¡Necesitamos vacunas ya! Y, sobre todo, una fuerte inversión en el sector mipymes. Nuestra propuesta concreta es que se apruebe el proyecto de ampliar Fogapy con 100 millones de dólares y que se amplíe el fideicomiso para créditos para nuevos emprendedores a USD 35 millones. Además, la aprobación del proyecto de centros de apoyo a emprendedores, que ya está diseñado y listo para su implementación en un trabajo coordinado entre el Viceministerio de Mipymes, el BID y los gremios”, refirió.

En palabras del presidente de Asepy, esos centros costarán US$ 15 millones, pero permitirán ayudar a emprendedores de todo el país para que sus proyectos se consoliden y tengan éxito, mejorando sus chances de cubrir sus préstamos y formalizar emprendimientos emergentes.

Por último, Defelippe sostuvo que es positivo que el Instituto de Previsión Social (IPS) reciba los US$ 45 millones para proseguir con el pago a trabajadores suspendidos hasta el mes de diciembre. De igual modo, dijo que la exoneración del 50 % del consumo de ANDE y ESSAP por seis meses para los sectores gastronómicos, eventos, turismo, hoteles y servicios es correcta, sin embargo, no soluciona la grave crisis que atraviesan las mipymes.