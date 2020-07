La consultora The Boston Consulting Group (BCG) dio a conocer su ranking “Las 50 Compañías más innovadoras de 2020” (The 50 MostInnovative Companies of 2020), donde Huawei se colocóen la sexta posición, subiendo 42lugares en comparación con 2019. Además, es la empresa del top 10 con mayor crecimiento interanual.

Los puntos que BCG toma en cuenta para evaluar el desempeño de las compañías son:

1. Global “Mindshare”. Se refiere al número de votos emitidos por los 2,500 ejecutivos de innovación.

2. Visualización de los colegas en la industria. Es el número de votos recibidos de ejecutivos de la propia industria de una empresa.

3. Disrupción en la industria. El índice de diversidad (Herfindahl-Hirschman) de acuerdo con los votos de todas las industrias.

4. Creación de valor. Toma en cuenta el TSR (Total Shareholder Retur o Total Shareholder Retur), que incluye recompras de acciones desde enero de 2017 hasta diciembre de 2019, un promedio de tres años.