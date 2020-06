Este lunes comienza la fase 3 y pese a que 5.000 gastronómicos reabren sus puertas, todavía llueven las quejas de las Mipymes que no pudieron acceder a los créditos anunciados por el Gobierno. El empresario Juan Grassi avizora que vendrá un conflicto social si los bancos no sueltan el dinero.

Con la idea de observar el comportamiento de los próximos tres meses para saber si tendrán que despedir empleados o terminarán quebrando, los restaurantes están listos para volver a recibir a sus clientes desde hoy.

El empresario Juan Grassi reveló que la mayoría de los restaurantes mantuvo al 50 % de sus empleados suspendidos y que hoy tampoco volverá el 100 %, pues reconocen que la demanda no será la misma en los primeros tiempos, esto sin contar que muchos tuvieron que cerrar.

“Ahí es donde le decimos al Gobierno, sentémonos a conversar, hay mucha incertidumbre, ya sabemos cómo están las cosas ahora, si no ponemos plata en el mercado va a ser peor todavía, no me vengan a romper las pelotas con no sabemos si van a poder devolver, hoy esa empresa no tiene que quebrar, se vienen quilombos más grandes porque están boludeando”, advirtió Grassi en conversación con la 730 AM.

Sostuvo que mientras el Estado dice estar “trabajando” para mejorar el escenario financiero, los emprendedores siguen encontrando barreras para acceder a los créditos y se está generando una “guerra nuclear por una pisca de agua”.

Con este panorama alrededor de 5.000 gastronómicos, entre locales formales e informales regresan hoy a la actividad, incluyendo los que se encuentran en los grandes centros comerciales.