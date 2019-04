Bajo el régimen del impuesto selectivo al consumo (ISC), el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, proyecta gravar la importación de coches usados, motos y embarcaciones con una tasa máxima del 10 %

“Nos llama poderosamente la atención que los técnicos consideren que las motocicletas estén sujetas al impuesto selectivo al consumo y que la tasa máxima llegue al 10 %. Este impuesto será pagado por el consumidor final, por las personas pobres o que están saliendo de la zona de pobreza”, dijo Jorge Samaniego a la 970 AM.

El representante del sector indicó que no forman parte de la mesa técnica tributaria donde se presentó esta propuesta y que de antemano ya adelantan que no acompañarán el planteamiento porque finalmente será el consumidor final el que deberá hacerse cargo del nuevo impuesto.

“La moto es lo primero que se compra el pobre para trabajar y para transportarse. Es la persona trabajadora que no tiene por qué mantener a un Estado que no está ordenado y no maneja bien su gasto; no recibirá nada a cambio sino que solo será para mantener a un chancho gordo. El consumidor no tiene forma de contribuir con el Estado de esta manera. Nosotros no queremos que se miren a las motocicletas como un producto de lujo”, argumentó.

El titular de Cipama reconoció que sí existen motocicletas lujosas, pero que la venta de estas solo conllevan el 5 %, por lo que se debe dejar en claro que solo afectará a este segmento y no así a todos los demás.