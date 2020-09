Ruth Mendelson, propietaria de Unicentro y representante de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Centro Histórico de Asunción, dijo a la radio 650 AM que no están registrando ventas ante el temor y las medidas implementadas por el Gobierno para frenar la propagación del virus.

“Es patética la situación económica, muy triste, está todo parado, no hay ventas. El movimiento es solo lo necesario, bajó en un 70% en lo que va del año. No se puede seguir estirando una cuarentena cada 15 días sin ninguna perspectiva y panorama a futuro. En vez de sacar decretos que obligan a quedarse en casa, se debe enseñar cómo vivir para volver a reactivar la economía. Se tiene que dejar de lado el temor y aprender a vivir en modo Covid, porque esto no va a terminar el mes que viene ni el año que viene”, esgrimió.

Mendelson lamentó que siguen tratando de trabajar completamente a ciegas, sin saber lo que podría pasar el día de mañana, ante la falta de un camino trazado desde el Gobierno. “Los comercios que están asociados a nuestro gremio no recibieron nada de crédito. Muchos tuvieron que cerrar sus negocios y otros desalojar el alquiler. Estamos al borde del colapso”, agregó.