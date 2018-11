En contacto telefónico con la 970 AM, Américo Benítez, presidente de la Cámara Paraguaya de Remesas Externas, mencionó que ante el conflicto de Aduanas, que retuvo mercaderías que se traen vía courier, se registra una caída entre 60 y 70 % de las compras online.

“Se cumple lo que avizoramos. Antes pedíamos que abran los ojos y entiendan que ahí no estaba el santo grial de la recaudación. Lastimosamente hoy al cierre de dos meses de peleas, trabas y negociaciones, los resultados son visibles. El cliente no está confiado en comprar porque no está seguro de que recibirá la mercadería”, indicó Benítez.

El comerciante refirió que las evaluaciones técnicas que realiza el Gobierno Nacional son unilaterales y el sector empresarial no es consultado al respecto. Añadió que la propia Cámara de Comercio también coincide en que se está dando el decrecimiento de la buena economía que se tuvo en los últimos años.

“Yo sé que el ánimo de este Gobierno es poder recaudar un poco más para manejar mejor las cosas, pero este tipo de cosas solo frenan el comercio. Puede llegar un decrecimiento en la economía. Es raro el asesoramiento que están recibiendo las personas que toman estas decisiones. No sé de dónde salen los asesores. No hay recaudación con esto. Afectan a muchísimas personas”, lamentó.

“No entiendo cómo Hacienda recauda frenando el comercio. Yo estoy seguro que no van a recaudar como el año pasado porque se nota la caída en el comportamiento de compra del cliente. Nosotros estamos registrando, según la información de los miembros de la cámara, entre 60 y 70 por ciento la reducción de las cargas y eso es muchísimo”, recalcó además.

Benítez celebró que el Poder Legislativo tomó conocimiento de la situación y que ya se elabora un proyecto de modificación del código aduanero, atendiendo que el actual data de hace 14 años y ya no condice con la realidad que se vive hoy en día. Ayer el diputado Hugo Ramírez presentó un proyecto de ley para dar una tregua y subir de 100 a 500 dólares el monto máximo para las compras de uso personal con fines no comerciales.

El entrevistado dice que acompañan esa propuesta, pero recalcó que con esto no es que buscan evitar el pago de los impuestos.

DISMINUCIÓN EN OTROS RUBROS COMERCIALES

En coincidencia, el economista Pablo Herken detalló durante la entrevista radial que desde julio hay una reducción de las ventas en las tiendas, los supermercados y los pequeños comercios. “Evidentemente se está desacelerando a la mitad. Podemos cerrar el año como de caída”, añadió.

Ayer, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) expresó su preocupación por la desaceleración del comercio y el consumo. Además, sugirió medidas que a corto plazo podrían dinamizar la economía nacional acompañando al pago de aguinaldo y remuneraciones por fin de año.

Así también pidió aprobar un presupuesto para que el Gobierno pueda ejecutar sus acciones dentro del marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal.