Suman más los negocios que decidieron cerrar sus puertas al público, ya sea definitivamente o hasta nuevo aviso, al no resistir más a raíz de la crisis económica generada en medio de las restricciones sanitarias por la pandemia.

A través de su cuenta de Facebook, una pizzería ubicada en la ciudad de San Bernardino informó que decidió cerrar su local. Se trata de “Mía Famiglia”.

“Como saben, vivimos una situación de crisis sanitaria que ha obligado al gobierno a declarar el estado de alarma en todo el país. Nuestra pizzería no es una excepción. Así que en Mía Famiglia hemos tenido que adoptar medidas que no nos gustan pero no tenemos de otra. Por eso, con el dolor de nuestros corazones, hemos decidido cerrar nuestra pizzería”, informaron sus propietarios.

Dicho emprendimiento estuvo operando durante cinco años y ahora se vio en la necesidad de cerrar al no resistir más la crisis.

Así también el conocido bar “El Fabriquero” optó por cerrar sus tres locales por tiempo indefinido. “Y bueno amigos, nos ganó (por ahora) la pandemia. Y sí, lastimosamente nos toca decidir apagar las luces hoy y decirles que nos vemos pronto. Comunicamos que tanto las fábricas de 11 de Setiembre, Luque y Mcal. López cerrarán sus puertas hasta nuevo aviso o mínimamente hasta que la situación económica y/o de salud mejore. Tanto al público como delivery también”, informó en su cuenta de Facebook.

Y bueno amigos, nos ganó (por ahora) la pandemia. Y sí, lastimosamente nos toca decidir apagar las luces hoy y decirles… Publicado por El Fabriquero en Miércoles, 31 de marzo de 2021

“No queríamos llegar hasta estas instancias, pero a veces es mejor retroceder para ganar impulso y volver mucho más fuertes. Agradecemos enormemente a todas las personas, proveedores, amigos, clientes fieles y marcas que siempre confiaron en la fábrica en todo este tiempo. No seríamos nada sin ustedes”, agregó.

En estos días, se volvió viral la fotografía del periodista Ángel Flecha, en la cual se veía a un hombre con lágrimas sosteniendo un cartel frente a su negocio en Concepción. “Coma aquí o ambos moriremos de hambre”, expuso en su mensaje.

De esta manera los negocios están tratando de resistir como pueden el embate de la pandemia y las medidas restrictivas implementadas para frenar el avance del Covid-19.