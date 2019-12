Tras el éxito el año pasado de su primera línea de perfumes LIFE IS NOW, Pepe Jeans London acaba de lanzar al mercado las nuevas fragancias CELEBRATE para hombre y mujer. Los perfumes presentados este 2019 aúnan un toque de seducción y diversión a la ya conocida actitud positiva propia de la marca. Los frascos mantienen las innovadoras formas de la colección anterior –una copa de cóctel para ella, una coctelera para él– con un plus de distinción y elegancia gracias a la combinación del dorado de los tapones metálicos con el cristal tallado en delicados prismas. Los colores elegidos en esta ocasión son: un sofisticado verde esmeralda para el frasco de la fragancia femenina y para la versión masculina un intenso azul petróleo.

UN CÓCTEL SOFISTICADO PARA ELLA__

La versión femenina de Pepe Jeans CELEBRATE es un original cóctel que combina toques dulces y salados para mantener alerta los sentidos en todo momento. La fragancia despierta con una alegre combinación de palomitas, pimienta negra y castaña que nos traslada a un adictivo buqué floral. A este impacto inicial se suma un sofisticado fondo de maderas blancas y subtonos de cremosa vainilla que, en su conjunto, ofrece como resultado un perfume elegante y seductor.

Pepe Jeans Celebrate for Her is a sensual and intense fragrance that is perfect for celebrating life’s most pleasurable moments. Because life is better together.

- Eau de Parfum 80ml

- Surprising composition of sweet and savoury

- Lively notes of popcorn, black pepper and apple

- Sophisticated woody undertones

- Hints of creamy vanilla

Together is now. Let’s Celebrate!