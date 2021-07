La pérdida económica para el comercio y servicios rondaría los US$ 64.000.000, y todo esto sin un aporte significativo al proceso de vacunación. Cabe calcular también a los demás sectores económicos, según un comunicado dado a conocer.

La CNCSP afirma que no desconoce la necesidad y pertinencia de vacunar a la mayoría de la población pero, dentro de un Proceso inteligentemente elaborado y mejor aplicado, donde se conjuguen virtuosamente la Salud y la Economía. A su parecer debe analizarse seria y detenidamente que la facilidad para acudir a los vacunatorios esté dirigida a quienes la necesitan según la prioridad establecida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y, directamente proporcional a la cantidad de vacunas disponibles. Y remarca que no es razonable liberar la franja etaria por un solo día y es impracticable liberar la franja etaria sine die si no contamos con el stock suficiente de vacunas para atender esa demanda.

Aclara no obstante que las empresas están comprometidas en otorgar el permiso a sus funcionarios apoyando la vacunación, porque comprenden que la vacunación masiva es el elemento clave para la reactivación económica.

La CNCSP manifestó por último que espera de los parlamentarios mesura, consideración inteligencia y valentía, para que la decisión que vayan a tomar antes que populista y contraria a los beneficios de la población toda, este basada en datos concretos, tangibles, que tenga una aplicación práctica y eficiente y, por sobre todo, que atienda la acuciante necesidad económica que afecta a este sufrido pueblo paraguayo.

Ayer los diputados aprobaron el proyecto que faculta al Poder Ejecutivo a elegir un día feriado entre los meses de julio y agosto para inmunizar a toda la población paraguaya y extranjera residente en el país que tenga 18 años para adelante. La propuesta ahora pasó a la Cámara de los Senadores.