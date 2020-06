Si bien el sector gastronómico volvió a abrir sus puertas, aún no registran un flujo importante en sus ventas, por lo que avizoran que de continuar así, los locales perderán sus reservas y comenzarán a despedir gente.

Juan Grassi, empresario del sector gastronómico, indicó a la radio 800 AM que esta primera semana de la fase tres de la cuarentena inteligente fue relativamente productiva al poder abrir de vuelta sus locales para recibir a los comensales.

“Se sigue sintiendo ese efecto del parate muy fuerte, no hay liquidez en el mercado, la gente tiene poca reserva, no es tanto el temor (de ir a comer a un restaurante). Esto continuará por unas semanas más, no hay circulante y liquidez en el mercado”, argumentó.

El empresario indicó que si no se consigue una reactivación en los próximos 30 y 45 días, se disminuirán las reservas de los restaurantes y esto obligará a comenzar a despedir gente y cerrar los emprendimientos. “La crisis recién está iniciando”, acotó.

IRÁ A LA FISCALÍA

A las 10:00 de este viernes, Grassi estará en la Fiscalía, porque el agente Juan Carlos Ruiz Díaz lo citó para declarar por haber aglomerado a unos manifestantes frente al Panteón de los Héroes luego de una caravana en la Costanera de Asunción.

“Fue muchísima gente, hubo 4.000 vehículos, unas 10.000 personas, de las cuales 80 o 100 se bajaron frente al Panteón, pero todos con tapabocas. Algunos ya fueron imputados y seguro correré la misma suerte. El derecho a manifestarse no está prohibido, no estamos en un Estado de sitio. Están equivocados si nos van a asustar con esto, más fuertes vamos a salir a protestar”, dijo.