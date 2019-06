Unos 150 locales gastronómicos de Asunción no recibirán las tarjetas Visa ni Mastercard este fin de semana, en protesta contra los altos porcentajes de facturación a favor de dichas empresas.

Integrantes de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (ARPY), de la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción (AMCHA), del Grupo 5 y otros locales independientes se suman a la medida de protesta el sábado 8 y el domingo 9 de junio, días en los que no aceptarán las tarjetas Visa ni MasterCard.

“Las tarjetas son socios que se quedan con porcentajes que van de 4 al 7 % de la facturación total, unos de los más altos de la región, (...) y creemos que todos debemos compartir los esfuerzos”, consideró el titular de la ARPY, Néstor Filártiga.

Argumentó que desde hace dos años vienen intentando negociar acuerdos razonables y consecuentes con el crecimiento del volumen de transacciones del rubro, pero que pese a esto, nunca tuvieron respuesta y por ello recurren a este tipo de medidas.

Por su parte, Juan Carlos Alvarez, de AMCHA, sostuvo que la idea es que las tarjetas de crédito y débito establezcan comisiones más ajustados al cambio en los volúmenes de negocio.

Entre los más de 150 locales que se suman a esta iniciativa figuran:La Preferida, Sul Brasil, Talleyrand, Yasyretá, Bar Leo, Bellini, Bolsi, Hotel-Casino Acaray, Carlito`s Way, Centro Garófalo, The Wine Bar, over Time, El Poniente, O`leary Club, Il Mangiare, Arsenal Cue, entre otros.