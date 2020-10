Alejandra Burró, empresaria del rubro turístico, dijo que con el protocolo para la reactivación de los vuelos, la gente no querrá ni salir del país porque luego deberá venir a guardar cuarentena. “El resultado de las gestiones fue nada. Se abre el aeropuerto pero a la vez no. Te doy esto pero a la vez te pongo más exigencias para el ingreso al país”, señaló.

En entrevista con Universo 970 AM, la directora de Boarding Pass resaltó que numerosos países ya habilitaron completamente su turismo vacacional, mientras que Paraguay no lo hace. “Es matar ya al 2021, no hay manera de proyectarse para el siguiente año. Es una barbaridad la restricción porque limita la ida del paraguayo a Europa. Hoy realmente damos vergüenza. Vamos a poner como ejemplo a países donde los protocolos están funcionando. Definitivamente estos protocolos son para matarnos. Es para mandar al basurero el año 2021”, arremetió.

También sostuvo que habrá mucha limitación, porque las aerolíneas no operarán al 100%, sino que arrancarán primero con dos vuelos y desde el 19 de noviembre subirían a cinco vuelos. “Es una cosa de locos. Hubo un daño a la tasa de conectividad en la pandemia y ahora empeora. No podemos continuar de esta manera. No es momento para estar en las pavadas”, lanzó.

Por otra parte, la empresaria indicó que en su agencia pospusieron los vuelos programados para julio del próximo año. “Creemos que vamos a poder llevar adelante estos viajes”, agregó sobre las personas que ya habían pagado por adelantado sus vuelos.

Con un espíritu positivo, según argumentó, varias agencias de viajes ya están implementando estrategias para un verano burbuja, como denominan a la reactivación del sector. “Tenemos precios fenomenales, con test covid rápidos, seguro médico y seguro de cancelación a cualquier destino. La gente quiere ir un lugar seguro, quiere salir a algún lado. Es alta la receptividad que tenemos”, acotó.

LO QUE PREVÉ LA REABILITACIÓN

La rehabilitación del aeropuerto será el próximo 21 de octubre. Desde esa fecha, los vuelos humanitarios y los vuelos burbujas se convertirán en vuelos regulares. Todo pasajero que llega al territorio nacional en un vuelo al aeropuerto Silvio Pettirossi, podrá guardar cuarentena en su domicilio por 14 días. Mientras que, aquellos que presenten negativo al COVID-19, podrán cumplir confinamiento en sus viviendas pero en un plazo de 7 días, dentro de ese lapso deberán someterse a una nueva prueba y en caso de dar nuevamente negativo, podrá circular sin problemas.