Paraguay consume entre seis a siete kilos de yerba mate per cápita, por detrás de Uruguay, que es el de mayor demanda a nivel internacional con 9 kilos per cápita, pero que no la produce.

En tal sentido, la gerente del Centro Yerbatero, Naida Alderete, reveló que la yerba mate paraguaya llega hoy a 25 mercados y precisamente las inversiones apuntan a marcar presencia en las ferias internacionales para ganar mayores espacios.

Sobre este punto, en la última edición se logró introducir al Reino Unido ocho marcas paraguayas, que anteriormente compraba de España o Alemania. Los únicos productores actualmente, además de Paraguay, son Brasil y Argentina.

“Es un diurético natural, no conlleva químicos, las hojas de la yerba son tratadas naturalmente, por lo que se trabaja en el desarrollo de producto”, comentó Alderete en contacto IP PAraguay.

Los días 10 y 11 de octubre se anuncia un Congreso Nacional de Yerba Mate en Bella Vista, Itapúa. La ocasión se aprovechará como una forma de preparación de cara al Congreso sudamericano en el 2020, cuando Paraguay será sede.

“Pretendemos es recabar todas las investigaciones en yerba, las innovaciones, los trabajos de tesis de las diferentes facultades, contar con herramientas para el próximo congreso”, adelantó Alderete.