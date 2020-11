El sector gastronómico no está de acuerdo con el “tono” del discurso del Ministerio de Trabajo, respecto a la obligación del pago del aguinaldo. Si bien sus referentes dicen no desconocer que es una medida que debe cumplirse, se hace sumamente difícil por la falta de facturación en esta pandemia, por lo que piden tiempo y oxígeno.

Arami O’Hara, representante del sector gastronómico, mencionó a la radio 650 AM que es un baldazo de agua fría que el Ministerio de Trabajo inste al pago del aguinaldo o caso contrario se harán intervenciones y multas por el incumplimiento.

“Sabemos que se tiene que hacer el pago de aguinaldo, no es que no queremos hacerlo, pero estuvimos encerrados y con restricciones cuando nos abrieron. Hasta ahora se sigue manteniendo solo el 30% de facturación de lo normal, realmente estamos muy complicados para el pago de aguinaldo y tener el cháke del Ministerio de Trabajo, de una suerte de amenaza, que si no cumplimos, se puede caer una multa o intervenciones, no suma al diálogo y termina enfrentándonos con nuestros trabajadores”, dijo.

O’Hara recordó que las autoridades nacionales por poco no se arrodillaron en el mes de marzo para que los gastronómicos puedan aguantar y sostener los empleos. “Ahora resulta ser que no hay diálogo o discurso. Se va a pagar, pero lo que pedimos es tiempo y oxígeno”, afirmó.

La representante dijo que al reactivarse el sector, mucha gente invirtió dinero para volver salir a flote, pero que ahora de vuelta está con el Jesús en la boca porque se habla de un retroceso por los brotes de Covid-19.

“Hay gente pichada y enojada, es nuevamente embretar al formal. Si se entra a un retroceso, será por la informalidad, pero terminará pagando el formal que sí cumple con el protocolo. (…) Nos preocupa mucho la situación, la ley de emergencia termina el 31 de diciembre y sabemos que esto no va termina en esa fecha. Además, el Congreso tendrá su receso y vuelve en marzo”, indicó.