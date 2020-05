Juan Vicente Ramírez, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Ciudad del Este, indicó que esta mañana mantuvieron una reunión con los ministros Julio Mazzoleni, Liz Cramer y Euclides Acevedo, donde les expresaron la necesidad de volver al trabajo y reabrir el paso fronterizo para la reapertura de los negocios.

Los comerciantes señalaron la posibilidad de implementar alternativas de apertura flexibles y controladas. “Lamentablemente no prosperó y no hay posibilidad de que se abran las fronteras por ahora”, indicó Ramírez en comunicación con Radio Ñandutí.

Ramírez sostuvo que los comercios “tocarán la realidad” en aproximadamente un mes con cierres definitivos y despidos de personal.

“Muchas empresas van a cerrar de forma definitiva. Muchos propietarios viven en Foz de Igauzú y no pueden cruzar para ver sus negocios. Las consecuencias son funestas y esperamos que el Estado sepa manejar esa situación y tome los recaudos para contener cualquier estallido social que pueda ocurrir”, insistió.

“Si no se abren las fronteras, no tenemos chances, no tenemos oportunidad”, recalcó Ramírez.