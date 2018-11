El viceministro de Tributación, Fabián Domínguez, explicó a la radio 650 AM cómo se usa la factura electrónica. Por ejemplo, en un supermercado se puede habilitar una caja con factura electrónica. “Le doy a la cajera mi número de cédula y le pido factura electrónica, entonces no imprime el papel, sino que puede enviarme la factura al correo o a un sitio disponible del portal del supermercado, donde me puedo logear y bajar los documentos”, dijo.

Detalló que no hace falta imprimir y guardar en un bibliorato, tal como se hace normalmente para luego poder deducir la renta personal, sino que únicamente se debe anotar el número de registro de compra de la factura, que ya figura en el sistema de la SET. “Ese va a ser un papel menos en tu bibliorato de facturas”, acotó.

El funcionario estatal destacó que la emisión de factura electrónica es una novedad en nuestro país y que de momento son 14 las empresas que se sumaron al plan piloto. Se espera que haya más puntos habilitados con el transcurso de los meses.

El viceministro contó que el sábado pasado fue a una empresa que comercializa tejidos y que allí solicitó una factura digital, la cual le fue remitida al correo electrónico. “A esto no hay con qué darle. No tiene puntos en contra, nada negativo. Ayudará a recaudar más impuestos y que se transparente la función pública. Este sistema fomenta el ingreso, ahorro y la inversión”, celebró.

FACTURA VIRTUAL

Para el profesional que es contribuyente de Renta Personal o IVA, existe la modalidad de “factura virtual” que se diferencia de la electrónica al poseer solo validez tributaria para sustentar los gastos deducibles. En cambio, la factura electrónica permitirá dar una validez jurídica plena por está firmada digitalmente y sirve para los procesos civiles, comerciales y penales.

Dicha firma electrónica es una marca digital única, infalsificable, insustituible e inviolable que tiene cada factura económica. “Es igual que firmes fisicamente para que no se pueda falsificar”, recalcó. Con esta firma se pueden adicionar aplicaciones, correos electrónicos e incluso una web con las facturas.

IMPLEMENTACIÓN

La implementación de la facturación electrónica será hecha de forma gradual, y sus beneficios podrán ser obtenidos por más empresas voluntarias, a partir del primer trimestre del 2019. En cuanto a la obligatoriedad del uso de documentos electrónicos, el SIFEN tiene previsto que en el 2020 se inicie el reemplazo de las facturas en papel y empezar a emitir electrónicamente. Para ese efecto, la SET dará a conocer un cronograma de incorporación gradual.

Entre empresas que forman parte del Plan Piloto están: Artes Gráficas Zamphiropolos SA, Bancard SA, Banco Itaú Paraguay SA, Cervecería Paraguaya SA, COFCO International Services Paraguay SA, Cooperativa Chortitzer Ltda, Estación Bahía SA, Farmacéutica Paraguaya, Manufactura de Pilar SA, Nuestra Señora de la Asunción CISA, O.T.R. Import SA Industrial y Comercial, Retail SA, Seguridad SA Compañía de Seguros, Telefonía Celular del Paraguay SA (TELECEL SA).