El ministro de Hacienda, Benigno López, indicó a la radio 650 AM que desea rever el tope al interés de la tarjeta de crédito (que en diciembre no podrán superar 38,29%), ya que ello en vez de proteger al ciudadano, causó una situación adversa.

Señaló que con esta disposición vía ley únicamente se benefició a la clase media y media-alta, mientras que los de clase baja se tuvieron que ingeniar. “Hay 200.000 paraguayos que se fueron a la usura, porque se sigue financiando, pero no en el sistema financiero; ese fue el efecto. Está afectando al consumo y va a seguir afectando más. Esto revela que una buena idea puede tener un efecto nocivo”, remarcó.

López sostuvo que en su momento fue una buena idea, pero aseguró que actualmente ya no debe regir dicho tope. Añadió que el Banco Central del Paraguay (BCP) posee las fortalezas para sancionar las prácticas irregulares que cometan los agentes bancarios, especialmente por los altos intereses.

CORTAR ENVÍO MASIVO DE DINERO AL BNF

Así también, expresó que desea eliminar la normativa que establece que todas las instituciones públicas coloquen su dinero en el Banco Nacional de Fomento (BNF). Alegó que la monopolización de la liquidez por un banco estatal genera distorsión en el mercado y afecta la política monetaria.

“Por más eficiente que sea un banco, no puede suplir a los demás 16 bancos en la capacidad crediticia. Hoy el mercado está seco, no hay mucho que esperar cosas buenas. No puede funcionar así el mercado con respecto a la competencia desleal”, esgrimió.

PGN 2019

Por otra parte, Benigno López destacó que es una buena noticia que los senadores hayan respetado el tope fiscal al aprobar el presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2019. La Cámara Alta contempló aumentos para Educación, Salud y Fiscalía.

"Que se respete el tope es una muy buena noticia. Desde ese punto de vista estoy muy satisfecho en como se va desarrollando el debate sobre el Presupuesto de Gastos de la Nación. Luego se discutirá a dónde irá el dinero, porque el presupuesto es muy rígido (al destinarse a salarios) y si ocurriera problemas en el mercado será difícil de hacer las movidas necesarias”, comentó.

REFORMA TRIBUTARIA

Respecto a la reforma tributaria que se planteará en breve, el Secretario de Estado indicó que se instaló una mesa de diálogo institucional con empresarios, académicos, exministros de Hacienda, contadores, abogados, congresistas, entre otros.

Según el entrevistado, se pretende conseguir una mejora en la calidad del gasto y una reforma tributaria, como por ejemplo dar más poderes a la Subsecretaría de Estado de Tributación, para combatir la informalidad. "Reforma tributaria no significa necesariamente aumento en los impuestos, aunque en algunos caso sí se darán”, comentó.

Si bien dijo que no es una propuesta ya concretada, entre los puntos que se están discutiendo figura la intención de cobrar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) a los jubilados. “Yo no creo que eso tenga mucho futuro”, acotó sobre cómo quedará ese borrador.

"Se están distribuyendo los borradores de todos los puntos que posteriormente se van a debatir en comisión. Nada se va a discutir o tratar a espaldas de la gente”, subrayó.