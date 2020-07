Marcelo Berenstein, periodista y consultor especializado en emprendedorismo, habló con Hoy Digital para contestar algunas consultas respecto a la situación del sector de los emprendedores paraguayos y las oportunidades que puede ofrecer la crisis actual.

¿Cómo estaba el sector del emprendimiento antes del Covid-19?

El ecosistema emprendedor paraguayo es incipiente, en comparación con el resto de los países de la región. Antes de la irrupción de Covid-19 era un sector casi invisibilizado para el Estado y buena parte de la opinión pública.

¿Cuál fue el impacto de la pandemia en el emprendedurismo?

Difícil saber a ciencia cierta cuál fue el impacto porque aún estamos en medio de la tormenta y es prematuro sacar conclusiones. Los emprendedores, las micros y pequeñas empresas están siendo azotados con furia por la pandemia, si lo vemos desde un punto meramente económico. Sin embargo, visto desde un lugar más amplio, creo que la crisis que trajo el coronavirus puede terminar jugando a favor de los emprendedores paraguayos en el largo plazo por varias razones. Asociaciones como la ASEPY (Asociación de Emprendedores del Paraguay) están teniendo un rol activo e importante para visibilizar la problemática emprendedora y eso es muy bueno porque los medios hablan vivamente de los emprendedores y ya se ha logrado llegar hasta el presidente.

Los emprendedores paraguayos ya se demostraron a sí mismos que unidos, son capaces de llegar lejos. Ahora viene el tiempo de, a la par de seguir luchando por la supervivencia, sentar las bases para convertir al país en un hub de innovación, creatividad y desarrollo tecnológico.

Paraguay debe dejar de ofrecerse únicamente como un país con mano de obra, impuestos y energía baratas para que empresas extranjeras maquilen. Debe posicionarse también como un polo con potencial emprendedor para generar innovación disruptiva que ofrezca soluciones concretas y efectivas a los habitantes del Paraguay y del mundo entero.

¿Debería arriesgarse una persona a emprender en plena pandemia?

Te respondo con un breve cuento: Dos vendedores de zapatos llegaron a un lugar inhóspito en plena selva y se encontraron con una tribu. Al ver a todos descalzos, uno de los vendedores dijo: “Me voy, aquí nadie usa zapatos”. El otro, con una sonrisa de oreja a oreja, dijo: “Es el sitio perfecto. El 100% de la población son clientes potenciales”.

Si tu proyecto va a satisfacer una necesidad actual, si el mercado está demandando eso que vas a ofrecer y está dispuesto a pagar por ello; si podés validar tu producto o servicio, no hay razón para no arriesgar.

Tengan claro que siempre hay riesgos, que siempre es factible que el emprendimiento no prospere. Hay negocios que nacieron en crisis y prosperaron mientras que otros se crearon en épocas de vacas gordas y fracasaron.

¿Qué aconsejaría a una persona que recién emprendió un negocio y se vio afectada por la pandemia?

Los que fracasan son los negocios no las personas. Cuando un emprendedor me consulta, le digo que aproveche este tiempo de pandemia para hacer introspección y reconozca qué cambiaría en su modelo de gestión y su visión cuando vuelva a emprender. Todos los que emprendemos pasamos por momentos duros, pero el éxito no es un tema de dinero sino de actitud y mentalidad positiva. No dudo ni por un instante que los emprendedores de alma van a salir fortalecidos de esta situación. Les recuerdo que en los principales ecosistemas emprendedores del mundo, los inversores no ponen dinero en ideas o productos sino en los equipos emprendedores que las impulsan. ¿Se puede sacar provecho de la situación actual? ¿Cómo? Hay oportunidades para emprender en la pandemia; hay muchas necesidades que satisfacer, muchos servicios deficientes que mejorar y muchas empresas establecidas están desapareciendo, ¿quién dice que no hay oportunidades?

Algo que desee agregar sobre el emprendimiento nacional que crea pertinente.

Paraguay necesita urgentemente una renovación en casi todos los sectores, no solo en la política. Los emprendedores tienen un rol vital en la construcción de un país más transparente, más justo, más solidario, más inclusivo y con mayores oportunidades de desarrollo. Necesitamos más emprendedores interesados en desarrollar tecnología, I+D, ciencia, disrupción educativa, medio ambiental, etc. Paraguay es una tierra de oportunidades donde todo está por hacerse, ¿porqué esperar que vengan de afuera a hacerlo? Hagámoslo nosotros, tenemos con qué.

Marcelo Berenstein es director de emprendedoresnews.com, medio pionero para el emprendedorismo de habla hispana.