Diego Marcet, director de asesoría jurídica de Seprelad, confirmó al programa Tempranísimo de Gen, que la multa de US$ 9,6 millones es por lejos la más elevada de la historia, tomando en cuenta que el monto inmediato más cercano ronda los US$ 4 millones.







Si bien no se pueden dar detalles particulares del caso, los tipos de multa se establecen por salarios mínimos (hasta 5.000 salarios mínimos) o por un porcentaje de lo que representa la o las operaciones en sí.







Algunas de las obligaciones de todos los bancos son: reportar operaciones sospechosas, mantener ciertos registros, monitorear a los clientes, prevención de los riesgos de lavado, entre otros aspectos.

El caso puede saltar a la luz de varias formas, una de ellas, cuando la misma persona tiene cuentas en los bancos A, B, C y D. Posteriormente, los A, B y C reportan movimientos sospechosos, pero el D no lo hace y queda en evidencia mediante el informe de las demás entidades.

La irregularidad detectada en Itaú representa una falta administrativa y no un hecho punible, sin embargo, se podría determinar algún indicio en las personas encargadas de estos controles.

“Yo destaco que el BCP haya aplicado esta sanción, si se comprueba la de alguien que tenia el deber de esos controles, sí se puede iniciar una investigación”, concluyó.