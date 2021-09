El economista Pablo Herken indicó en su programa Tempranísimo, emitido por canal Gen y radio Universo, que “no es macana” la inflación de precios de los productos y que a su parecer se vendrán peores dificultades.

En el rubro de alimentos se registra entre 11 y 13% de aumento entre agosto del año pasado y este mes, según la medición del Banco Central del Paraguay (BCP). Esta institución pública espera terminar el año con 4% de inflación, pero Herken expresó sus serias dudas respecto a esta previsión del BCP, porque se vienen dificultades como el precio del pasaje, se puede agravar la sequía y afectará el consumo familiar directamente.

“No es macana esto. El componente alimento se está encareciendo fuertemente y dentro de este ítem, diría que se encarece casi todo, pero el de mayor peso tiene que ver con la carne vacuna, aunque también sube la carne porcina y la avícola porque la gente trata de sustituir la carne vacuna comprando las otras carnes, ante una mayor demanda y una oferta relativamente estable, suben los precios”, expuso.

Los precios internacionales de la carne estaban bajos durante el 2019 y 2020 pero pegaron un salto este año, al igual que toda la materia prima a nivel mundial (como el cobre, estaño, zinc, soja, petróleo, etc.) y eso lleva a los frigoríficos a vender la mayor cantidad en exportaciones y a los ganaderos a entregarles todos sus productos para recuperar las pérdidas sufridas en años anteriores, de acuerdo con el experto en economía.

Respecto a cómo en un país ganadero como el nuestro suben tanto los precios de la carne, el economista explicó que se vende mucho afuera y queda poco remanente interno, sin embargo, resaltó que Paraguay aún tiene precios muy por debajo del promedio de la región. “Eso no quiere decir que no nos golpee la suba. Ante esta situación, no quiero control de precios, sí sentar en una mesa a los exportadores, ganadores y comercializadores (supermercados) para sentar las bases para que no falte en el mercado local y abunde el producto. No imponer sino que pedir para que la situación sea tolerable para todos. Te beneficias vos y la gente no pierde tanto de su bolsillo”, agregó.

Ahondó que de apostar por un control de precios, será sumamente difícil aplicarlo porque aparecerá un mercado negro y resultará aún más cara la carne. A eso se sumará que tarde o temprano caerá la producción y en ese sentido expresó su preocupación respecto a la falta de crecimiento del hato ganadero. “No crece el mundo del ganado, la cantidad de ganado; cuidado con ese elemento, porque eso significa que el día de mañana podés tener un problema en la oferta muy grande”, lanzó.

Así también, Pablo Herken expuso que el precio del panificado también va para arriba a raíz de que se encareció la harina.

Además otros factores que inciden son el precio del combustible que se disparó para arriba y la falta de navegabilidad de los ríos que encarecen los productos importados.

“Si no fuera por el contrabando de los productos argentinos, que están más baratos por la devaluación, tendríamos una mayor inflación. Aclaro que no estoy justificando el contrabando, sino que explicando la situación”, puntualizó.

PRECIOS REFERENCIALES DE LOS CORTES DE CARNE

La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) tomó muestras de precios de 60 productos ofrecidos de la Canasta Básica Familiar elaborada por esta Secretaría, en varios Supermercados de la Capital y el Departamento Central, en la semana correspondiente del 30 de agosto al 03 de septiembre, en total fueron visitados 4 supermercados.

A continuación algunos de los cortes y sus precios en promedio:

Carnaza de Primera (Blanca): G. 49.000

Paleta: G. 51.000

Rabadilla: G. 56.000

Carnaza Negra: G. 55.000

Carnaza de Segunda: G. 37.000

Costilla de Primera: G. 34.000

Vacío: G. 48.000

Puchero de Primera: G. 15.000

La muestra que realiza SEDECO es aleatoria y busca asegurar la libertad de decidir del consumidor, incrementar el nivel de información disponible y promover la transparencia del mercado, de manera a crear consciencia en los consumidores para que sean selectivos y exigentes a la hora de elegir. Esta información antes del acto de consumo, posibilita al consumidor poder leer, comparar y luego elegir lo que va adquirir.