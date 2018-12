Hace al menos 15 días comenzó a sentirse con más fuerza la escasez del cemento, según el presidente de Capaco, Jorge Heisecke, quien aseguró que en cada transición de Gobierno hay siempre un punto muerto en la economía.

“Así ocurre, se ve en los consumos porque la construcción es uno de los motores de la economía, pero llega fin de año y hay un aceleramiento de vuelta”, explicó Heisecke a la 650 AM.

Recalcó que hay dos grandes fábricas que producen cemento, una la del sector privado, Iguazú Cemento, y la otra, la del ámbito público, la INC que hizo inversiones importantes en los últimos años.

Aclaró que esta falta no se notaba en los últimos meses, solo debido a que las obras se encontraban paradas, por lo que no se utilizaba tanto el cemento, sin embargo, hoy se siente.

“Es la INC la que bajó la producción de cemento por diversos factores, yo no soy la persona indicada para explicar, pero hubo corte de los insumos y los productos básico, eso se resiente en el mercado aunque te puedan decir que no “, enfatizó el titular de Capaco.

Sostuvo que la bolsa debería oscilar los 42.000 guaraníes pero que al llamar a las casas para consultar precios, se habla de 60, 70 y hasta 75.000 guaraníes.

La reducción de la producción de la INC vino de 60, 70 y hasta 40 %, según Heisecke, quien estimó que hasta la semana pasada elaboraban unas 35.000 unidades por día y que existe un bajó en la entrega del producto.