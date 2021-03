El titular de la Federación Paraguaya de Mipymes, Luis Tavella, fue el vocero de la mesa de diálogo entre Mario Abdo Benítez y los referentes de industrias y servicios.

“Tenemos la promesa de que se va a trabajar desde el 5, lo cual es sumamente importante, a no ser que se produzca un caos entre el jueves y el viernes”, explicó Tavalla en conversación con los medios y aclaró que esto no implica que en un futuro no existan nuevos cierres.

Pese a esto, se mostró muy optimista ya que en la reunión expusieron que los lugares de trabajo no constituyen grandes focos de contagios cuando se implementan las medidas sanitarias de prevención.

En la reunión anunciaron que se destinarán 100 millones de dólares para el fondeo del Fogapy con recursos que ya están disponibles. El destino iría principalmente al Banco Nacional de Fomento y al Crédito Agrícola de la Habilitación ya que los bancos privados no están muy interesados debido a los bajos intereses preestablecidos como condición para adherirse a esta garantía.

Esto correría a partir de la próxima semana. No obstante también se analiza la posibilidad de nuevos créditos ya que la mayoría de las empresas están endeudadas y los préstamos de la ley de emergencia ya se acabaron.

PLANES A LARGO PLAZO Y UNA SALIDA PARA LOS ATRAPADOS EN INFORMCONF

Tavella reveló que recomendaron al Ejecutivo un plan financiero de al menos un año y ya no de 30 o 60 días, tomando en cuenta que las consecuencias de la pandemia persistirán como mínimo hasta el 2021.

Igualmente solicitaron una mano para los que ingresaron a Informconf y que hoy no pueden acceder a nuevos créditos. El planteamiento es buscar la manera de que si alguien quisiera un préstamo de 20 millones y adeudara un millón, que el banco le conceda 19 millones y el millón de diferencia sirva para saldar informconf.