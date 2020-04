El economista César Barreto advirtió que las empresas van a terminar quebrando si no siguen operando y optan por endeudarse para pagar los salarios de sus trabajadores.

En entrevista con Telefuturo, el economista César Barreto estimó que la economía va tener una caída del 2 % después del aislamiento, aunque ello también dependerá de la extensión de la cuarentena sanitaria ante el COVID-19.

El experto en economía pidió ser conscientes de la realidad actual, referente al ámbito financiero y económico. Al respecto, alertó que las empresas podrían terminar quebrando si no retoman sus actividades.

"Uno o dos meses una empresa puede sostener préstamos para pagar salarios, más de esto les va llevar a la quiebra. No funciona el sistema de ingreso y egreso que tienen las empresas para sostener esta crisis. Necesitamos conseguir el equilibrio entre economía y salud. No podemos priorizar uno de los dos porque después no vamos a poder salir", argumentó.

Al planteársele el caso de otros países que prefirieron la economía por sobre la salud y ahora pagan las terribles consecuencias, el economista alegó que esos gobiernos actuaron tarde o minimizaron lo que se avecinaba, pero que en cambio el Paraguay actuó temprano y tiene las herramientas para disminuir el impacto.