El empresario José Ortiz visitó este martes los estudios de la 970 AM para dar mayores detalles del proyecto que ya tiene invertido de manera inicial en maquinaria la suma de 30 millones de dólares. En total se prevé una inversión de 180 millones de dólares.

“Será una obra de enorme envergadura. Lo lindo de este emprendimiento es que apenas una parte es maquinaria, el resto es obras civiles y montaje. Es oportunidad económica para el país, por el desarrollo que implica la cementera”, mencionó.

Ortiz indicó que Paraguay posee el menor consumo per capita de la región y que además registra un déficit de viviendas, de calidad e infraestructura. Sobre el último punto resaltó la necesidad de apostar al cemento para las rutas, atendiendo que existe una ley al respecto.

El representante detalló que durante la construcción de la planta trabajarán 1.500 personas y que luego cuando comience a operar estarán trabajando de manera directa 500 personas.

Además de la fábrica, los encargados del proyecto (Grupo Cartes y el Grupo Jiménez Gaona & Lima) construirán una subestática, una línea de 66kv de 24 kilómetros hasta la planta, y un puerto privado.

DIGNIFICAR CON EMPLEO

Explicó que esta inversión permitirá incidir directamente en los pueblos de Morado y Tres Cerros, donde existen muchas necesidades. “Allí ya hicimos el relevamiento de datos e hicimos una colonia de vacaciones para los más chicos. Vamos a llevar la dignificación del empleo, con capacitación, seguro médico, salario fijo, entre otros beneficios”, celebró.

El empresario tabacalero señaló que el grupo Cartes ya posibilitó la mejora en otras comunidades, como la de Choré y Hernandarias, con miles de empleados generados. “Un emprendimiento privado mueve el triple de funcionarios que Itaipú”, resaltó.

Sobre la nueva cementera dijo que esta se enmarcará bajo los requerimientos internacionales para garantizar que la fábrica no dañe el medio ambiente y garantizó que no existe ninguna restricción ambiental para su construcción y posterior explotación mineral.

“Con la máquina que se traerá, se podrá caminar sin tener polvo, vamos a tener una fábrica moderna con tecnología de punta”, dijo y reveló que se fabricarán dos tipos de cemento: uno para albañilería o otro para las obras de infraestructura. “Los precios van a estar equilibrados, se va a beneficiar al consumidor”, prometió.

CONVERSACIÓN CON MARITO

Ayer Ortiz se reunió con el presidente Mario Abdo Benítez para informarle sobre esta gran inversión. Al consultársele sobre cómo fue la recepción, indicó que la conversación fue extraordinaria, porque vio al mandatario muy interesado en el desarrollado.

“Lo califico de desarrollista, muy abierto, yo tenía esa expectativa por eso solicité la audiencia. Me recibió con interés, preguntó mucho sobre la obra y estaba muy informado del área. Abrió las puertas de las instituciones públicas y pidió que se agilicen los trámites”, dijo. No obstante, José Ortiz aclaró que antes de este encuentro, durante el proceso de planificación, no encontraron ninguna traba por parte de los entes estatales.

Luego de conseguir todas las autorizaciones, aproximadamente en el segundo semestre de este año (septiembre), ya comenzarán a construir la fábrica. Se tiene previsto culminar la obra en dos años, según adelantó el entrevistado.

LA SEGUNDA GRAN INVERSIÓN EN DÉCADAS

El economista Pablo Herken destacó el volumen de esta inversión y sostuvo que es la segunda mayor en décadas. En ese sentido detalló que para el shopping Paseo La Galería se destinaron 220 millones de dólares, con origen guatemalteco.

Para el World Trade Center se invirtió la suma de 77 millones de dólares y para la ampliación del Mariscal Shopping el monto de 40 millones de dólares, recordó sobre las últimas grandes inversiones.

“Se está dando una señal de término de inversión que supera toda expectativa de principio de inversión, además es de origen paraguayo”, remarcó el experto economista, quien esgrimió que el monto a invertirse se compara a lo que costará el polémico puente entre Asunción y Chaco’i, que se licitará bajo la Ley 5074 y que pagará el Gobierno a favor de los empresarios que pretenden sacar provecho a la iniciativa.