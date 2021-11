Para hablar desde sus comienzos al cumplir 65 años y recorrer estas más de seis décadas, la producción de GEN, con la programación de “Residentas”, se trasladó hasta la planta industrial y lo que es la casa de la familia, ubicada en la ciudad de Bella Vista, departamento de Itapúa.

Sobre el acontecimiento, una de las hijas del fundador, Úrsula Raatz, expresó que es muy emotivo celebrar 65 años, ver el patio le remonta a su juventud y pareciera volver a ver a las mismas personas.

Recordó que también contaban con un negocio de ramos generales, en el que ella empezaba a ayudar desde joven, con las cuentas y pagos a personales que realizaba con su papá. “Cuando papá no estaba, yo me encargaba de eso y era tan lindo ese contacto con la gente, fueron momentos muy lindos”, expresó.

Transmitir la tradición

En otro contacto, ya parte de la tercera generación de los Raatz, la directora de Comercialización de Yerba Mate Pajarito, Tanya Soley, conmemoró el trabajo forjado por la familia durante todos estos años y cómo lo hicieron.

“Son 65 años que estamos presentes con nuestro mismo paquete, el rojo, blanco y azul. Estamos muy contentos y ahora este fin de semana lo vamos a festejar internamente. Nuestro lema siempre es el buscar y transmitir la tradición de lo que es lo nuestro, los valores y las costumbres de nuestro país”, señaló Soley.

Mencionó que actualmente la empresa es dirigida ya por la tercera generación, y que la cuarta ya está en camino, así cada miembro de la familia cuenta con una anécdota desde chiquito, ya sea empaquetando los productos, cargando los paquetes en el montacarga o camiones y hasta experimentar el momento de cosecha, dijo.

Recalcó igualmente que a Pajarito siempre le caracterizó la diversidad de productos y el cómo consumir la yerba mate, que no solo es apta para el tereré o el mate, al ser una de las primeras en incorporarla al mate cocido con los saquitos hace más de 25 años, así como el instantáneo. Y no se puede dejar de hablar de las propiedades de la yerba mate, que es un antioxidante, diurética, digestiva, vitaminas C y D, y minerales.

Entre otra de las particularidades de Pajarito, la directora ahondó la campaña Mi Primer Tereré, que es un kit de productos que incluye una guampa Juan Tereré, una bombilla, dos yerbas Pajarito Suave x 40g, más un libro ilustrado “Mi primer tereré”, de Juan Tereré, que fue creado especialmente para los más pequeños que también lo consumen.

“Esto surgió porque era necesario proporcionar a los chicos que ven a adultos tomar el tereré y ellos también lo quieren probar, que con el tema de la pandemia se limita mucho, y desde hace tiempo veíamos eso de cómo llevar la tradición a los niños y fusionamos la idea con el autor del libro de Juan Tereré”, acotó.