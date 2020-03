El Grupo Cinco, propietario de varios locales gastronómicos, cierra sus puertas hasta el 25 de marzo y avisa que durante ese periodo no pagará el salario a sus empleados, amparado en el Código del Trabajo. Desde el Ministerio reconocen que este era uno de los riesgos que se veía venir.

Kilkenny, El Nacido, Cover, Velvet, Sacramento, Morgan, Capitao Bar, Todos tus Muertos, El Dorado, La Esquinita Bar, Faces e Índigo son los negocios pertenecientes al Grupo Cinco y que permanecen cerrados desde el 11 de marzo, en cumplimiento al decreto presidencial que dispone suspender actividades públicas y privadas por 15 días, incluyendo eventos, recitales, etc.

En tal sentido, envían a sus empleados a sus casas por este mismo periodo y advierten que no abonarán los salarios correspondientes a ese tiempo de cierre.

Los propietarios se escudan en el Código del Trabajo que estipula que no habiendo trabajo por causa no imputable al empleador, la empresa no tendrá la obligación de abonar el salario a los colaboradores en dicho término.

“Es una medida que tomó este grupo empresarial, hay una incidencia económica que se tenía prevista, el fin no era este sino evitar la propagación y proteger a los trabajadores”, dijo la ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo, en conversación con radio Universo.

Admitió que es una figura establecida en el Código Laboral, no obstante aclaró que este grupo empresarial tendrá que solicitar la validación de esta suspensión para que quede firme el derecho a no abonar el sueldo.

Confirmó que en general hay una merma importante de ingresos y que hoy mantendrá una reunión en busca de medidas que reduzcan al mínimo el impacto para las Mipymes.