Las compras en Ciudad del Este, que se realizan en un 99 % en reales, cayeron un 70 %, según la Fedecámaras. Esta crisis se agrava con la restricción de Brasil para la importación de reales desde el Paraguay, donde los bancos locales ya no reciben la moneda del vecino país. Urgen al BCP intervenir cuanto antes.

El titular de la Federación de Cámaras de Comercio (Fedecámaras), Tony Santamaría, confirmó que el Banco Central del Brasil prohibió la compra de reales provenientes de Paraguay, ante la investigación del Lava Jato que supuestamente salpica a tres bancos locales (Atlas, Continental y Basa), por un excedente en la transferencia de reales, con indicios de serias irregularidades.

“Es una situación que no puede continuar, las circunstancias nos están llevando contra la pared, si nosotros no podemos depositar los reales en los bancos locales, que son los que tienen que remitirlos al Brasil, estamos atados de manos”, explicó Santamaría en entrevista con la 650 AM.

Advirtió que se requiere de manera urgente una reunión con el Banco Central del Paraguay, para que al menos explique lo que sucede y tome una determinación inmediata para mitigar el impacto.

Santamaría estimó que las ventas en la frontera cayeron al 70 % y explicó que esta dificultad ya es lo suficientemente grande como para soportar una más, como lo es la restricción de el envío de reales al vecino país.

Anunció que ante la falta de respuesta necesariamente se verán obligados a comenzar a despedir empleados, pues el dinero empieza a escasear y ya no alcanza para cubrir los salarios de los empleados.

“Nosotros somos parte del pueblo paraguayo, no somos un montón de piedras”, insistió Santamaría y a la espera de recibir alguna salida de parte del Gobierno.

