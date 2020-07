Guillermina Imlach, titular de la Asomipymes, lamentó que el Gobierno no tuvo en cuenta todos los aspectos para la reactivación económica. “No conocen lo que es la calle, el de deambular de aquí para allá para juntar dinero y comprar la materia prima. Nuestros propios clientes nos dan dinero (anticipado) para que compremos la materia prima, nosotros solos estamos moviendo la economía”, dijo.

En conversación con la radio Universo 970 AM, sostuvo que las pequeñas industrias están trabajando como pueden, pero el de comercio y el de servicios pararon completamente al no poder conseguir los fondos para seguir operando.

La entrevistada remarcó que las micro y medianas empresas mueven el mercado con pequeños montos que van dinamizando. Sin embargo, reiteró que ahora se necesita oxígeno para comprar la materia prima, además de una verdadera inclusión financiera y la extensión de los beneficios para el pago de impuestos.

“Estamos esperanzados por la ampliación del Fogapy y que se dé oportunidad a las empresas que no están bancarizadas o figuran en Informconf. Nosotros también pedimos que las medidas establecidas hasta junio se extiendan hasta diciembre. Con todos los gastos que nos pone el Gobierno no podemos ser competitivos, como el pago del impuesto. Voy a trabajar solo para pagar impuestos y salarios, no tiene sentido eso. Desde julio ya debemos pagar los impuestos en Hacienda y los aportes al IPS de los trabajadores”, detalló.

Imlach sostuvo que en muchos casos hubo desvinculaciones masivas y las empresas ahora subsisten con la ayuda de los propios miembros de cada familia, de modo a no tener que pagar al fisco por el contrato laboral.

“Apelamos la solidaridad de los locatarios, para que reduzcan al 50% el monto, para salir todos juntos. Si no facturás, cómo vas a pagar el alquiler. No es solamente el Gobierno y los empresarios están en esto, esta situación compete a todos. ¿Por qué los empleados públicos no colaboran también al cobrar menos? Si no mejora, la situación será terrible de aquí a un año”, esgrimió.