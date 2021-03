Augusto Insfrán, vocero de la Asociación de Bares del Paraguay, mencionó al canal Gen y radio Universo que no es que no acatarán algún retroceso de fase porque les da la gana, sino que se ven obligados a eso porque no hay ayuda alguna de parte del Gobierno. “El Estado te pide cerrar, pero igual me tenés que pagar, che ra’a. Vos no podés trabajar pero yo igual te quiero cobrar. ¿En qué cabeza entra eso? Nosotros solo tratamos de sobrevivir”, agregó.

Sostuvo que al inicio de la pandemia, las autoridades pidieron a los comerciantes que cierren sus locales y aguanten todo lo posible, y así lo hicieron. En ese sentido aseguró que llegaron a vender sus pertenencias para poder resistir y mantener los puestos de trabajo.

“Hay un disgusto demasiado grande de los asociados, una declaración totalmente irresponsable de un ministro, no puede venir a hablar de nuestro rubro como si fuésemos los únicos responsables de la curva de contagio”, cuestionó.

Consultado sobre si su sector participará de la movilización que está fijada este viernes en frente del Congreso Nacional, respondió que prácticamente todo el país lo hará, porque los ciudadanos ya están hartados y muy cansados.

“Nosotros tenemos que trabajar y salvar todo lo perdido el año pasado cuando tuvimos que cerrar. Es desesperante, algo tenemos que hacer. Un año cerramos y no nos dieron ninguna alternativa. Lo único que vino de su parte fueron exigencias”, comentó el vocero de los bares.

Ante el planteamiento de suspender las clases presenciales, el ministro de Salud Julio Mazzoleni explicó que las escuelas no son un foco de contagio “tan” importante y que la sociedad debe definir sus prioridades y en todo caso cerrar los bares.

“Yo creo que las escuelas deben permanecer abiertas, lo que tenemos que cerrar en todo caso son los bares o la noche, pero esta sociedad tiene que definir cuáles son sus prioridades”, expresó.