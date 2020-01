Mientras el BCP alega que no puede hacer nada ante la decisión de las entidades de rechazar dólares de ciertas características, la Sedeco prepara la reglamentación de una ley para salvar a cientos de usuarios que no saben qué hacer con los billetes.

No existe ningún argumento válido para dejar de recibir dólares, ya que el Gobierno de Estados Unidos no emitió comunicado en el que diga que haya sacado de circulación algunos de sus billetes. Es más, allá los aceptan en todas las condiciones, ajados, marcados, doblados, etc.

Así lo explicó el titular de Sedeco, Juan Marcelo Estigarribia, en relación a dólares de 1990 y de otras series que vienen rebotando en las casas de cambio, en los bancos y en todos lados.

“Esos billetes no tienen ningún reparo en cuanto a su legitimidad y legalidad, poseen todas las marcas, los hologramas de que son auténticos y no los pueden rechazar como lo hacen”, comentó Estigarribia en conversación con la 970 AM.

El problema no solo afecta a paraguayos, sino también a extranjeros que visitan nuestro país y no pueden realizar sus transacciones debido a esta política que nadie explica con claridad.

El titular del Banco Central del Paraguay, José Cantero, respondió que esta es una decisión particular y que el BCP no tiene injerencia, ni potestad para actuar.

UN AS BAJO LA MANGA

Como este problema no es nuevo, aunque sí se agravó en las últimas semanas, Sedeco empezó a trabajar en noviembre pasado en la reglamentación del artículo 10 de la ley 1334/98 de Defensa del Consumidor, que habla del uso de la moneda legal en el país.

Hasta el momento cuentan con un dictamen del BCP, una jurisprudencia de la Corte en relación a la monedas extranjeras, la ley 423 de obligaciones de monedas extranjeras y otras herramientas jurídicas con las que harán un compilado para enviarlo al Ejecutivo y reglamentar el citado artículo. “Con eso estaríamos salvando esta situación que se viene presentando”, aseguró.

LLUVIAS DE QUEJAS

Los motivos para no aceptar los dólares son de no creer. Una persona que prefirió el anonimato reveló que un banco le rechazó el dinero porque el billete tenía un punto negro, por lo que recurrió a un cambista que le recibió el dinero por 5.500, cuando la cotización actual es de G. 6.300.