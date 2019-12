Tras salir airosos del acuerdo automotor entre Paraguay y Brasil, los importadores de vehículos usados ahora enfrentan otra batalla. Están en contra de una ley medioambiental del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) que obligará a verificar el estado de los rodados importados ya antes del despacho. Si no pasan la prueba, los vehículos deberán ser devueltos al lugar de origen.

Luis Pereira, vicepresidente del Centro de Importadores de Vehículos Usados, mencionó a radio Universo que el acuerdo automotor con el Brasil no afectará la importación de los vehículos usados. “Brasil no tendría por qué entrometerse en asuntos internos paraguayos”, resaltó. “La importación de vehículos usados no fue afectada por el acuerdo automotriz”, agregó.

De los 100.000 autos que se importaron en el 2018, 65.000 son rodados usados y 35.000 son 0KM, de acuerdo con el entrevistado. Refirió que cerca del 60 % de los vehículos ofrecidos en las playas tienen más de 10 años de antigüedad, en promedio es de 15 años. “Los que más salen son los autos de años 2005 y 2007, los de la marca Toyota”, agregó.

Tras salir airosos del acuerdo automotor, Pereira resaltó que están analizando muy de cerca una ley que implementará el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). “Se habla de que la verificación de los autos se debe hacer antes del despacho, y si tiene problemas, se debe devolver. Si esto se aplica, debe ser para todos, no solo para los recién importados”, detalló.

“Está mal esto. Siempre nos atacan. Hace 22 años la Cadam (Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias) nos quiere eliminar, todos los años nos busca meter en algún tema. Salimos del acuerdo y ahora tenemos esto”, lamentó.

‘OK’ DE BRASIL PARA AUTOS USADOS

Por su parte, la ministra Liz Cramer indicó a la radio UNO que la negociación con el Brasil no fue una pelea de autos nuevos versus usados. Resaltó que el Brasil reconoció el “pésimo transporte público” del Paraguay, por lo que no insistió en que ya no importemos los rodados usados.

La autoridad de Industria y Comercio indicó que Paraguay consiguió todos los puntos que le benefician. Adelantó que ahora se revisará la parte jurídica del documento y se espera que entre el 15 y el 20 de diciembre se firmará el acuerdo automotor.