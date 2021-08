Se trata de la empresa Algisa, la cual se dedica a la producción de arroz y al aceite refinado comestible. Ubicada en Coronel Bogado, del departamento de Itapúa, da trabajo de manera directa e indirecta a 436 lugareños, en su mayoría jornaleros. Hoy todos están sin trabajo.

La directora de la firma paraguaya, Liliana Giles, señaló a radio Universo y canal Gen que hace 8 días su empresa no recibe ninguna oferta de sus compradores y que además sufrió la cancelación de facturas de exportación al extranjero a consecuencia del paro de los camioneros. “Lo más triste es que Algisa iba a hacer la primera exportación de aceite envasado para el consumo en góndolas, pero no se dio porque consideraron que el país es poco serio y les iba a llegar tarde el producto”, agregó.

“Es una catástrofe, eso demuestra que somos un país poco serio porque no les va a llegar la mercadería. Ayer trabajamos medio día y hoy ya decidimos no operar. Nos sentimos muy afectados, no podemos retirar materia prima y no podemos iniciar cultivo de la nueva siembra, porque nos cierran los puertos. El daño es tremendo. No hay opción para seguir”, ahondó sobre la problemática.

La empresaria lamentó que las autoridades nacionales no dan respuestas a los reclamos del sector industrial. “Los camioneros marcan nuestra flota de vehículos y no nos dejan pasar. Los únicos que nos llaman son los choferes de nuestra flota para decirnos que reciben un trato inhumano en las rutas. No vemos solución porque no hay negociación. ¿Quién protege a nuestros colaboradores?”, cuestionó.

Por último criticó que a la par sigue campantemente el ingreso de mercaderías de contrabando a bordo de combi.