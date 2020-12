Las loterías más grandes de EE. UU, el Mega Millions y el Powerball, que cuentan actualmente con premios mayores de USD 291 millones y USD 287 millones respectivamente, se sortean esta semana y los paraguayos podemos aspirar a ganar uno o ambos premios, gracias al servicio de mensajería de theLotter.

TheLotter trae tus loterías extranjeras favoritas hasta tu propio hogar y permite que puedas comprar tus boletos de loteríaonline de la forma más cómoda y segura. Además,¡theLotter trae suerte!Desde que se fundó theLotter en 2002, más de 6 millones de jugadores ganaron más de USD 100 millones en premios de lotería, entre ellos varios ganadores latinos,como un afortunado jugador mexicano de 63 años que ganó recientemente el tercer premio del Powerball de USD50.000.

La misma suma fue recibida por un ecuatoriano en enero de 2020, y antes que él, por un colombiano.

¡Pero los que destacan en la lista de nuestros grandes ganadores, son un salvadoreño que se llevó a casa un millón de dólares y una panameña que ganó USD 30 millones!

¡Si no puedes esperar a recibir tu regalo de Navidad, te explicamos todos los detalles acerca de cómo participar hoy mismo del Powerball y el Mega Millions, comprando boletos oficiales online en theLotter!

Cómo participar por los USD 600 millones en 6 pasos:

1. Asegúrate de tener listo un método de pago en línea (tarjeta de crédito o débito, billetera electrónica).

2. Entra en la página del Powerball o del Mega Millions en theLotter.

3. Selecciona tus números favoritos haciendo clic en ellos en el formulario de compra de boletos en línea. También podemos elegir automáticamente los números por ti seleccionando la función Aleatorio.

4. Se comprará un boleto real para ti y en tu nombre a un proveedor oficial del Powerball y Mega Millions.

5. Verás el recibo del boleto escaneado en tu cuenta personal.

6. ¡Listo! ¡Recibirás una notificación cada vez que ganes!

Además, a través de theLotter,no es necesario comprobar los resultados cada vez que participas en una lotería. TheLotter te notificará sobre los resultados y los premios cada vez que ganes. También podrás ver los detalles del sorteo y los premios en tu cuenta privada en el sitio cuando lo desees.

Cuando ganes un premio, podrás recibir tus ganancias desde Paraguay, sin ningún problema y 100% sin comisiones. Las ganancias de premios secundarios se pagarán directamente a tu cuenta personal poco después de recibir el premio por parte del operador oficial de la lotería. Si ganaste un premio mayor, deberás cobrarlo personalmente. Si bien esto puede parecer un inconveniente, ¡recuerda que eso significa que acabas de ganar millones de dólares y quieres que todo salga bien! Estaremos allí contigo para ofrecerte nuestra asistencia y apoyo en cada paso del proceso.

¿Es legal ganar con TheLotter?

TheLotter no es un sitio de loterías o de juegos de apuestas, es un servicio de mensajería de boletos oficiales operado por Lotto Direct Limited, una compañía autorizada y regulada por MGA y, gracias a que las leyes de los Estados Unidos no prohíben que un extranjero gane la lotería, sea residente o no, ahora jugar a las loterías americanas desde Paraguayes más fácil y seguro que nunca. En el pasado, para participar en una lotería, había que estar físicamente en el país del sorteo. TheLotter solucionó este inconveniente al permitir que cualquier persona, de cualquier país del mundo, tenga la misma oportunidad de jugar a la lotería con la facilidad y conveniencia de la tecnología moderna.

Este año theLotter adelanta los festejos navideños y se une a la fiesta junto con miles de paraguayos que ya están comprando sus boletos oficiales para el próximo sorteo del Powerball y del Mega Millions. ¡Participa tú también por la oportunidad de ganar dos pozos acumulados de casi USD 600 millonesesta misma semana y festeja la Navidad a lo grade!

¡Buena suerte y Felices Fiestas!

TheLotter.com es operado por Lotto Direct Limited, una empresa licenciada y regulada por la Malta GamingAuthority (Licencia: MGA/B2C/402/2017 emitida el 01/08/2018). Servicio para mayores de edad únicamente. Los juegos de azar pueden ser perjudiciales si no se controla. Por favor, juegue con responsabilidad. Para obtener más información, visite la Fundación de Juego Responsable de Malta:: https://www.rgf.org.mt/