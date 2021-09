A pesar de los estragos que la pandemia de la covid-19 generó a nivel mundial, es posible para las empresas y pymes encontrar elementos para fortalecer su gestión y repuntar en este último tramo del 2021 e iniciar con mejoras el 2022.

Para José Tomás Riera, máster en administración de empresas por la UCA y director de Cavida: “No existe un único camino para los millones de emprendedores que se preguntan cómo hacer crecer el negocio. Pero sí hay herramientas y buenas prácticas de comprobada eficacia que pueden ser utilizadas de manera exitosa independiente del rubro al que se dediquen”.

Muchos emprendedores no tuvieron desde el principio la convicción de convertirse en sus propios jefes. A muchos alguna circunstancia particular de la vida les fue poniendo esa opción y la aprovecharon. Están los que no lograron superar sus primeros obstáculos, y otros, sin embargo prosperaron y se convirtieron en dueños de pymes.

Los dueños de pymes tienen el desafío permanente de no solo cubrir sus necesidades básicas, sino también de proyectarse y crecer, y es en este punto donde suelen estancarse o tomar malas decisiones que pueden terminar costando el negocio.

En esta etapa, Riera rememora a Al Ries, autor del libro “Foco”, que expone que “podemos equivocarnos en la estrategia, creyendo que el cliente quiere que ampliemos la oferta vendiéndole de todo en un solo lugar, cuando en realidad la mayoría busca resolver necesidades específicas en cuanto al producto o servicio que eligen”.

También en la parte operativa de las empresas pueden estar desperdiciados valiosos recursos como tiempo y capital. “Usar correctamente los procedimientos puede ser lo mismo que toparse con una mina de oro: son una clave para la escalabilidad del negocio, ya que permiten resolver problemas de una vez para siempre. Documentar, comunicar y controlar la ejecución de los procedimientos más importantes de una empresa son parte del camino al crecimiento ordenado de un negocio”, enfatiza.

Así también poder tener una estimación del dinero que ingresará al negocio y de los pagos que se realizarán en el futuro, mediante un flujo de caja proyectado, dota a los emprendedores de la capacidad de descubrir necesidad capital en el tiempo y la capacidad de pago necesaria para cumplir con los compromisos financieros.

“No existen fórmulas mágicas, el arte se encuentra en descubrir qué herramientas implementar primero y cómo aplicarlas en función a la realidad de cada empresa, puesto que no se pueden hacer todos los cambios al mismo tiempo”, señala.

