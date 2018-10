Paraguay ahora cuenta con el camuflaje estético que oculta estrías blancas, manchas blancas y cicatrices en un 80% después de la primera sesión. Se trata de una técnica novedosa de alta tecnología procedente de Brasil para promover la formación de colágeno y elastina en la piel. Con resultados naturales, definitivos e inmediatos, el tratamiento va más allá de lo estético y contribuye al bienestar integral tanto de hombres como de mujeres, apunta la profesional Liza Diez Pérez.

“El aspecto de la piel contribuye en gran medida a la autoestima de muchas mujeres y ahora que el verano está en puertas, resurgen los complejos o las molestias con el propio cuerpo”, explica Diez Pérez, formada en Brasil. De esta manera, el camuflaje estético no solo representa la posibilidad de mejorar notablemente la apariencia de la piel, sino que además es una oportunidad “para que las mujeres puedan sentirse mejor consigo mismas luciendo una piel más saludable y cuidada”, apunta.

Una evolución entre los tratamientos para la piel

El camuflaje estético es una dermopigmentación, que es básicamente la coloración de la piel. No es invasiva ni quirúrgica. La técnica emplea pigmentos especiales adecuados al tono exacto de la piel de cada persona y de un equipo de alta precisión. Los resultados son permanentes debido a que los pigmentos se alojan en la segunda capa de la piel donde no hay renovación celular. Puede realizarse en senos, brazos, abdomen, laterales, espalda, cadera, glúteos, entrepiernas y piernas.

“Para mí es una enorme satisfacción ver cómo las mujeres pueden, por medio de este tratamiento, encontrar una manera que les puede ayudar a mejorar su calidad de vida y su relación consigo mismas. Nuestra piel nos habla y es el territorio desde donde nos mostramos al mundo”, afirma la profesional.

Diez Pérez señala que la técnica no es una micropigmentación y que no importan las causas de las estrías. “En el caso de estrías lisas y finas, en una sesión ya se cubren en un 80 a 90 %; las más anchas requieren de más sesiones. Si se trata de cicatrices, podrían tomar entre 4 a 6 sesiones”, detalla. No obstante, para definir la cantidad de sesiones así como el costo, en primer lugar es necesaria una cita personalizada para conocer cada situación.

Las sesiones duran a partir de dos horas, de acuerdo a la zona a tratar, y el dolor es mínimo por lo que no requiere el uso de anestesia. Así mismo, aunque está indicado para todo tipo de personas, no pueden realizarse este tratamiento a embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas que consumen corticoides, diabéticos y quienes posean cicatrices queloides que no puedan camuflarse.

La especialista recomienda, durante y después del tratamiento, no tomar sol por 60 días, usar crema reparadora y restauradora especial para el camuflaje, evitar el alcohol, grasas, frituras y cigarrillos durante los primeros siete días, consumir mucha agua y usar bloqueador solar.

“Si bien el resultado del camuflaje estético es superior, por su alta tecnología y técnica, lo mejor no es solamente lo estético. Representa una verdadera evolución entre los tratamientos para la piel y, más importante aún, una oportunidad para que las mujeres podamos redescubrir o experimentar por primera vez la soltura y la alegría de lucir la belleza de nuestros propios cuerpos, sin miedos y con libertad”, finalizó Liza Diez Pérez, profesional en camuflaje estético.

ACERCA DE LIZA DIEZ PÉREZ / CAMUFLAJE ESTÉTICO

Es contadora pública por la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Única profesional en el país con la formación en camuflaje estético (escuela Stretchink de Brasil). Capacitada en microblanding (Instituto Marcia Oliveira de Brasil), maquilladora profesional (Juan Florencianez Make Up Studio y Joseph Academy)