Anne Schumacher, vicepresidenta of Food and Food Technology of Koelnmesse, estuvo esta mañana en el Ministerio de Industria y Comercio, donde explicó la importancia de Anuga (Exposición General de Productos Alimenticios y Bebidas) que se desarrollará del 5 al 9 de octubre.

“Para mí es un honor haber conseguido que Paraguay se al país invitado y con ello, por primera vez el continente sudamericano se sitúe en el foco de la atención del mundo profesional del sector”, comentó Schumacher.

Como punto de encuentro sectorial más importante de la industria global de la alimentación, Anuga ofrece al socio oficial, es decir, Paraguay, las mejores posibilidades de conexiones con el mundo entero, para abrir nuevos potenciales de negocio.

Schumacher destacó a la soja, el maíz, el trigo, la carne y la caña de azúcar como los principales productos de exportación que posee nuestro país y resaltó que para los rubros de bife, maíz y soja el Paraguay figura entre los 10 mejores productores del mundo, con una altísima calidad.

Anuga celebra este año su centenario y con alrededor de 7.405 expositores y unos 165.000 empresarios visitantes, constituye la plataforma de negocios internacional más grande de la industria alimenticia.

Las áreas en exposición son: carne, pan, bebidas calientes, lácteos, orgánicos, comida picante y fresca entre otras.

En la edición del 2017 participaron 23 empresas paraguayas, especialmente bajo la dirección de Rediex.

GRANDES SOCIOS

Paraguay y Alemania son grandes socios comerciales y los números lo demuestran, pues en el 2018 Paraguay exportó alimentos a Alemania por valor de 25,4 billones de euros, mientras que Paraguay importó de Alemania diferentes productos alimenticios por 8,1 billones de euros.