Oliver Gayet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay, destacó que el Senado sancionó el proyecto de ley que establece la disminución del aporte al Instituto de Previsión Social, dirigida a empresas dedicadas a los sectores gastronómicos, eventos, hoteleros, agencias de turismo y entretenimientos. Del 25,5 % se pasará a aportar el 11,5 % durante este 2021 y serán distribuidos de la siguiente manera: aporte obrero 9% y 2,5% para el aporte patronal.

“Estamos en una transición y no podemos salir aún a flote, no sabemos hasta cuánto estaremos así. Además nos endeudamos en un 14%, monto que lo pagaremos desde mediados de 2022. La deuda que generamos se va a dividir en 60 cuotas, no es que nosotros hayamos pedido un subsidio”, dijo a Tempranísimo, canal Gen y radio Universo.

El empresario Gayet resaltó que su sector es el más afectado, porque por protocolo no puede trabajar al 100%. En estos momentos el sector gastronómico tiene 22.000 trabajadores suspendidos, de acuerdo con el mismo.