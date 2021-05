En entrevista con Paraguay TV, la empresaria asiática agradeció a los representantes de Rediex y de la embajada paraguaya en Taiwán por la invitación a conocer “este hermoso país, con mucha fertilidad y sobre todo que Dios ama mucho este país por las grandes riquezas naturales que posee”.

También agradeció al embajador de China (Taiwán) en nuestro país, al mismo tiempo de señalar que “estoy conociendo una tierra fértil adecuada para agricultura y la ganadería por lo que puede surgir muchas oportunidades de negocios”.

Chen expresó tener muchos años de experiencia en el comercio exterior, y al conocer a Paraguay encontró que es un país que tiene una gran variedad de productos y que ofrece materia prima competitiva a pesar de su distancia de Asia, y ser un país mediterráneo, pero sobre todo es admirable la variedad de productos que Paraguay puede ofrecer.

La extranjera comentó que en estas últimas semanas ha tenido reuniones comerciales con empresarios paraguayos, para comprar productos para abastecer al mercado taiwanés.

Chen señaló al programa La Tribuna que su empresa está en varias partes del mundo como Pakistán, África, India, Arabia Saudita, India y África.

“Durante este viaje de negocios, he visto en los últimos 20 días, que Paraguay tiene buenos productos como la carne. También he encontrado buena madera, menudencias, otros productos agrícolas y ganaderos como la soja de los que ya recibí las muestras y he enviado a Taiwán”, expresó.

Menudencias

La empresaria de visita en nuestro país por unos dos meses, comentó que Paraguay y Taiwán han realizado numerosos esfuerzos para la habilitación de la exportación de menudencias. “Nosotros consumimos muchas menudencias, que es el motivo principal por el que llegue acá, estamos ansiosos de comprar esas menudencias y de llevar a Taiwán y otros países del Asia”, dijo.

Manifestó que están en negociaciones de compra y que de hecho ya se concretaron algunos de ellos. Destacó que ella misma ha comprado y espera se embarquen antes de que ella misma viaje nuevamente hacia Taiwán.