Nery Giménez, presidente del Centro de Importadores del Paraguay, mencionó que el fenómeno del coronavirus está comenzando a afectar el ingreso de las importaciones vía China, que es el país más industrializado en cuanto a productos facturados y semifacturados. Anunció que habrá desabastecimiento específicamente en la línea electrónica.

Sin embargo, el problema más agravante en Paraguay es el bajo consumo ante la situación del dengue. “Está afectando fuertemente a la economía, porque muchas personas no están trabajando por semanas porque están afectadas, especialmente en Asunción y Gran Asunción”, dijo.

El entrevistado indicó que el problema es sumamente grave porque la gente no sale a comprar ni tampoco percibe sus salarios por la demora en el pago por los reposos, no paga sus deudas y aumenta la morosidad, por ende existe un bajón en las ventas y finalmente todo esto repercute en los ingresos en la recaudación tributaria del Estado. “Las personas prefieren no pagar sus cuentas y destinar para los medicamentos”, acotó.

Giménez lamentó que se adoptaron medidas de manera tardía para hacer frente a la epidemia del dengue. “Si llegamos a tener coronavirus, habrá ya una psicosis y nadie saldrá más de sus casas”, agregó.