Como la bebida deportiva número uno del mundo, Gatorade® sabe que los mejores atletas son aquellos que entrenan, se esfuerzan y dedican el tiempo necesario para hacer sudar a sus rivales. Hoy Gatorade estrena su campaña internacional 2019 con el cinco veces ganador del Balón de Oro y cuatro veces ganador de la Liga de Campeones de la UEFA, Leo Messi, y el delantero estrella del Manchester City, Gabriel Jesús. Con la energía de Gatorade, los atletas dejan todo en el campo y enseñan una lección con cada jugada, haciendo sudar a todos -o a todo- lo que esté en su camino a la grandeza.

"Fue divertido trabajar en esta nueva publicidad con Gatorade. Me gusta el concepto detrás de la campaña porque mis rivales siempre me motivan a dar lo mejor de mí", dijo Messi. "Gatorade es parte de nuestro trabajo diario y me ayuda a tener un mejor rendimiento".

"Cuando me preparo para cualquier partido, mi objetivo siempre es el mismo: darme una ventaja sobre los rivales. Gatorade me ayuda a recuperar energía, incluso durante los partidos más difíciles", dijo Jesus.

La campaña llena de gráficos fantásticos lleva el mensaje "Hazlos sudar" (#MakeThemSweat) adentro y afuera del campo de juego. Con la energía que les da Gatorade, las estrellas mundiales del fútbol hacen sudar a sus rivales con sus jugadas características y una gran precisión por todo el campo de juego. Y no solo sus rivales sudan: el emoji en un mensaje de texto lleno de dudas, las insignias en la camiseta de un rival y los retratos de leyendas a punto de perder sus récords, todos sudan.

La campaña integrada incluye el contenido creativo lleno de estrellas y presenta una "sudorosa" gama de activos sociales y digitales con imágenes sorprendentes. Las ilustraciones del artista colombiano Diego Patiño, que vive en Brooklyn, Nueva York, aportan un elemento gráfico y colorido a la campaña, con ilustraciones a mano que aparecerán en diversos canales digitales. Además, el trabajo del popular ilustrador de fútbol Dan Leydon se incluye en una serie de stickers.

"Esta campaña le da un giro divertido a algo que motiva a los mejores atletas del mundo: hacer sudar a sus rivales", dijo Emiliano Di Vincenzo, gerente general de Gatorade International. "Gatorade se enorgullece en dar fuerza y energía a los mejores atletas del mundo, desde el campo de juego a la cancha de tenis y la pista de atletismo. Gatorade cuenta con el respaldo de investigaciones en ciencias del deporte para ayudar a los atletas a mejorar y mantener su rendimiento. Y sabemos que sin importar qué deporte o actividad practiquen, los mejores atletas son los que se esfuerzan y llevan su desempeño al máximo, mientras que la competencia los sigue y suda al tratar de alcanzarlos".

Los atletas pierden más que agua al sudar y es fundamental que recuperen lo perdido para alcanzar su mejor rendimiento. Gatorade es el líder en nutrir e impulsar el rendimiento de los atletas y contiene líquidos, carbohidratos y electrolitos para ayudarlos a rehidratarse y recuperar fuerzas y energía. Para satisfacer mejor las necesidades de los atletas, Gatorade, con el apoyo del Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte (GSSI, por sus siglas en inglés) crea productos respaldados por los últimos hallazgos en las ciencias del deporte y desarrollados en colaboración con los mejores atletas del mundo para dar energía, líquidos y nutrientes en todas las fases de la actividad deportiva.

Gatorade se enorgullece en patrocinar la Liga de Campeones de la UEFA.