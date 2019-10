En entrevista con Universo 970, Ferreira Brusquetti habló sobre la situación por la que atraviesa actualmente nuestro país desde el punto de vista económico y señaló que nunca había visto un impacto tan generalizado como el que se dio ahora.

“Tenemos aún muchísima dependencia del sector agropecuario. El tema acá es que llueva y que llueva bien, eso sería muy positivo para poder avanzar en la cosecha porque eso no va a afectar solo a la cosecha de verano sino también a la de la zafriña”, indicó.

Según refirió, volver a tener una sequía fuerte por segundo año consecutivo sería realmente calamitoso para el país, por ello es necesario que se registren precipitaciones para tratar de mejorar la situación en el ámbito de la producción.

Ferreira recordó que el cambio de gobierno del año pasado trajo consigo un “freno” importante en lo que respecta al gasto de inversión pública del Estado, lo cual generó un impacto bastante significativo en la economía.

Resaltó que existe un problema serio de expectativa de los agentes económicos debido a que mucha gente no ve una salida clara a su problema particular, lo cual se traduce en que la gente no invierte.

“Hay que cambiar la psicología de la gente y hacerle creer de alguna forma que las cosas van a estar bien”, sostuvo el economista, quien considera necesario tratar de cambiar la percepción de la ciudadanía en este clima de crisis económica.

A su criterio, este no era un buen momento para iniciar una discusión tributaria (en relación al proyecto de ley de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional), dado que este tipo de cuestiones hacen que la gente crea que “se va a meter la mano en el bolsillo”.

Ferreira considera como posibles medidas para mejorar la coyuntura actual, por ejemplo, generar mayor gasto público, propiciar las inversiones en el sector de la construcción o “hacer que los bancos quieran prestar más dinero”. Igualmente, habló sobre las ventajas que traería consigo la apertura del mercado comercial con China continental, atendiendo a las oportunidades de generar mayores ingresos para el país.

“Hay muchas cosas para hacer y muchas oportunidades de cosas que pueden pasar”, puntualizó.